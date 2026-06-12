アイドルグループ・ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が30歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】あーりんもついに30歳 大きなケーキを前に笑顔はじける

佐々木は誕生日の11日にインスタグラムを更新し、「Lv.30になりました!!!! みんなといっしょに最高の30歳にしたいと思います 楽しむぞー まずは24時に新曲30 STREET!!!が配信になります その他もろもろたっくさんお知らせありましたのでチェックよろしくお願いします #30 #あーりんぐらむ」と元気いっぱいに投稿した。写真ではイメージカラーに合わせた色で「HAPPY BIRTHDAY」の文字を背景に、佐々木が大きなケーキを前ににっこりほほんでいる。佐々木は今年3月に一般男性との結婚を発表している。



ファンから「お誕生日おめでとうございます。大変可愛かったです」「あーりんお誕生日おめでとう めちゃ嬉しいお知らせありがとう素敵な一年になりますよう」「あーりん生まれてきてくれてありがとう 30歳も大好きだよ」などと祝福メッセージが続々と届いている。



ももクロメンバーは百田夏菜子、玉井詩織が31歳、高城れにが32歳。佐々木が30歳になったことでメンバー全員が三十路となった。



（よろず～ニュース編集部）