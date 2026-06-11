「TOPIX先物」手口情報（11日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万1441枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万1441枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11441( 11441)
バークレイズ証券 10577( 10577)
ABNクリアリン証券 5758( 5758)
ゴールドマン証券 3492( 3492)
JPモルガン証券 2919( 2919)
日産証券 2172( 2172)
ビーオブエー証券 1503( 1503)
サスケハナ・ホンコン 1434( 1434)
モルガンMUFG証券 792( 792)
BNPパリバ証券 649( 649)
シティグループ証券 594( 594)
野村証券 512( 512)
三菱UFJ証券 400( 400)
HSBC証券 302( 302)
UBS証券 298( 298)
SBI証券 216( 192)
三菱UFJeスマート 34( 32)
みずほ証券 32( 32)
広田証券 30( 30)
松井証券 19( 19)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14325( 14325)
バークレイズ証券 5493( 5493)
JPモルガン証券 5047( 5047)
ソシエテジェネラル証券 5024( 5024)
ゴールドマン証券 3704( 3698)
日産証券 2339( 2339)
モルガンMUFG証券 2054( 2054)
ビーオブエー証券 1707( 1707)
UBS証券 1407( 1407)
HSBC証券 1279( 1279)
シティグループ証券 823( 823)
BNPパリバ証券 638( 638)
野村証券 591( 537)
三菱UFJ証券 420( 420)
SBI証券 260( 254)
インタラクティブ証券 176( 176)
ドイツ証券 152( 152)
みずほ証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 43( 39)
松井証券 33( 33)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 11441( 11441)
バークレイズ証券 10577( 10577)
ABNクリアリン証券 5758( 5758)
ゴールドマン証券 3492( 3492)
JPモルガン証券 2919( 2919)
日産証券 2172( 2172)
ビーオブエー証券 1503( 1503)
サスケハナ・ホンコン 1434( 1434)
モルガンMUFG証券 792( 792)
BNPパリバ証券 649( 649)
シティグループ証券 594( 594)
野村証券 512( 512)
三菱UFJ証券 400( 400)
HSBC証券 302( 302)
UBS証券 298( 298)
SBI証券 216( 192)
三菱UFJeスマート 34( 32)
みずほ証券 32( 32)
広田証券 30( 30)
松井証券 19( 19)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14325( 14325)
バークレイズ証券 5493( 5493)
JPモルガン証券 5047( 5047)
ソシエテジェネラル証券 5024( 5024)
ゴールドマン証券 3704( 3698)
日産証券 2339( 2339)
モルガンMUFG証券 2054( 2054)
ビーオブエー証券 1707( 1707)
UBS証券 1407( 1407)
HSBC証券 1279( 1279)
シティグループ証券 823( 823)
BNPパリバ証券 638( 638)
野村証券 591( 537)
三菱UFJ証券 420( 420)
SBI証券 260( 254)
インタラクティブ証券 176( 176)
ドイツ証券 152( 152)
みずほ証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 43( 39)
松井証券 33( 33)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース