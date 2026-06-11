「２枚目何してんの!?」「なぜ笑」W杯アンバサダー影山優佳の超大胆ショットが大バズリ！二度見不可避、まさかの…
迫力満点の大胆ショットが大バズリだ。
日向坂46の元メンバーで、「コカ・コーラFIFAワールドカップ26アンバサダー」を務める影山優佳さんがXを更新。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します。素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と綴り、自撮り風の写真を２枚公開した。
１枚目は自身が微笑む様子を一般的な角度で撮ったもの。そして大きな注目を集めているのが、２枚目だ。顎を引き、元アイドルとは思えない変顔をした姿をローアングルで捉えているのだ。
思わず二度見してしまうチャレンジングで強烈な写真を巡り、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「２枚目何してんの!?」
「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いｗ」
「確かに本人しか投稿できないな笑」
「オモロすぎるやろ！」
「なぜその角度で撮ろうと思ったのか笑」
「これは事務所NGの壁を貫いてるw」
「影ちゃん最高すぎる」
圧倒的な知識と卓越したトークスキルを誇る影山さん。アンバサダーとして北中米W杯を盛り上げる活躍に大いに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なぜ笑」「オモロすぎるやろ」 大バズリ！影山優佳さんの超大胆ショット
日向坂46の元メンバーで、「コカ・コーラFIFAワールドカップ26アンバサダー」を務める影山優佳さんがXを更新。「ワールドカップ現地での盛り上がりをリアルタイムでお届けするべく、いつもはスタッフさんにお任せしているXアカウントを、この期間は影山本人も担当します。素敵な写真だけをいっぱい投稿していくぞ〜！」と綴り、自撮り風の写真を２枚公開した。
思わず二度見してしまうチャレンジングで強烈な写真を巡り、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「２枚目何してんの!?」
「スタッフだったら絶対ポストしない写真載せてて凄いｗ」
「確かに本人しか投稿できないな笑」
「オモロすぎるやろ！」
「なぜその角度で撮ろうと思ったのか笑」
「これは事務所NGの壁を貫いてるw」
「影ちゃん最高すぎる」
圧倒的な知識と卓越したトークスキルを誇る影山さん。アンバサダーとして北中米W杯を盛り上げる活躍に大いに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「なぜ笑」「オモロすぎるやろ」 大バズリ！影山優佳さんの超大胆ショット