欧州株 銀行株が売られる、ＨＳＢＣは２．４％超の下げ
欧州株 銀行株が売られる、ＨＳＢＣは２．４％超の下げ
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10169.59（-57.74 -0.56%）
独ＤＡＸ 24250.06（-183.00 -0.75%）
仏ＣＡＣ40 8178.49（-24.94 -0.30%）
スイスＳＭＩ 13389.46（+33.15 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:28現在
ＨＳＢＣ 1279.20（-32.20 -2.46%）
バークレイズ 444.85（-3.10 -0.69%）
Ｓチャータード 1779.00（-32.00 -1.77%）
ロイズＴＳＢ 97.16（-1.02 -1.04%）
ドイツ銀行 27.16（-0.20 -0.71%）
コメルツバンク 36.60（-0.37 -1.00%）
ＢＮＰパリバ 92.79（-0.60 -0.64%）
ソシエテ ジェネラル 69.57（-0.79 -1.12%）
クレディ・アグリコル 16.35（-0.09 -0.52%）
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10169.59（-57.74 -0.56%）
独ＤＡＸ 24250.06（-183.00 -0.75%）
仏ＣＡＣ40 8178.49（-24.94 -0.30%）
スイスＳＭＩ 13389.46（+33.15 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:28現在
ＨＳＢＣ 1279.20（-32.20 -2.46%）
バークレイズ 444.85（-3.10 -0.69%）
Ｓチャータード 1779.00（-32.00 -1.77%）
ロイズＴＳＢ 97.16（-1.02 -1.04%）
ドイツ銀行 27.16（-0.20 -0.71%）
コメルツバンク 36.60（-0.37 -1.00%）
ＢＮＰパリバ 92.79（-0.60 -0.64%）
ソシエテ ジェネラル 69.57（-0.79 -1.12%）
クレディ・アグリコル 16.35（-0.09 -0.52%）