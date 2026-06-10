欧州株　銀行株が売られる、ＨＳＢＣは２．４％超の下げ

東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10169.59（-57.74　-0.56%）
独ＤＡＸ　　24250.06（-183.00　-0.75%）
仏ＣＡＣ40　 8178.49（-24.94　-0.30%）
スイスＳＭＩ　 13389.46（+33.15　+0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
東京時間19:28現在
ＨＳＢＣ　　　　　　 1279.20（-32.20　-2.46%）
バークレイズ　　　444.85（-3.10　-0.69%）
Ｓチャータード　 1779.00（-32.00　-1.77%）
ロイズＴＳＢ　　　　 97.16（-1.02　-1.04%）
ドイツ銀行　　　　　　27.16（-0.20　-0.71%）
コメルツバンク　　 36.60（-0.37　-1.00%）
ＢＮＰパリバ　　　　 92.79（-0.60　-0.64%）
ソシエテ　ジェネラル　 69.57（-0.79　-1.12%）
クレディ・アグリコル　　 16.35（-0.09　-0.52%）