AAAの宇野実彩子がプロデュースするファッションブランド「LAVANDA（ラバンダ）」公式Instagramが更新。宇野が登場するLAVANDAとHELLO KITTYのスペシャルコレクション第二弾を紹介するキュートなムービーに、注目が集まっている。

【動画＆写真】宇野実彩子の金髪ロング＆ヒョウ柄キャミ姿”平成ギャルルック”①②

■パラパラソングにのせて“平成ルックの宇野”がノリノリで登場

ピンクのヒョウ柄のミラーのアップから、ラインストーンのフレームのサングラスをかけた金髪ロングヘアの宇野が登場。続いてはラインストーンでデコったピンクのガラケーのアップと、次々と“平成ギャル”を思い出すアイテムが登場していく。

宇野はピンクのヒョウ柄のキャミソール＆パンツのルームウェア風コーディネートで、キティちゃんのぬいぐるみをギュッと抱きしめながら、ガラケーを耳元に当てたり、ピースを顔に添えたりノリノリ。

さらにピンクのレース×ドット柄のキャミソールに白いパーカーを羽織り、ピンクのハートのフレームのサングラスをかけたコーディネートも披露。

パラパラの楽曲としてもおなじみのCASCADAの「Bad Boy」というBGMも相まって、華やかな平成時代が蘇るようなムービーになっている。

コメント欄には「ギャル実彩子かわいすぎ」「益若つばさちゃんに似てる」「宇野ちゃんの平成愛を感じる」「BGMも世代すぎる」などといったファンの声が続々と到着している。

なおInstagramでは宇野が履いたルーズソックスやピンクのじゅうたんなど、ムービーの世界観がより細やかに写し出されたビジュアルも公開されている。

■LAVANDA × HELLO KITTY ムービー

BGMのCASCADA「Bad Boy」にも「世代です」「好きだった」とファン歓喜。

■LAVANDA × HELLO KITTY ビジュアル

ピンクとキラキラで埋め尽くしたコーデ＆部屋で“平成ギャル”を見事に表現。