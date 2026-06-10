目黒蓮の美しい横顔にうっとり！爽やかホワイトコーデでリラックス感ただよう佇まいを見せ「なんてかっこいいの」「おしゃれ」「この髪型ほんと好き」「どこかの王子様にしかみえない」の声

【写真＆動画】FENDIの新作バッグを着用した目黒蓮（全2枚）／目黒蓮×FENDI「JOURNEY - “旅路”」第1弾・第2弾＆オフショット

FENDI JAPANの公式Xが更新。ブランドアンバサダーを務める目黒蓮（Snow Man）が、新作バッグ「ソフト ホーボー スモール」を着用したビジュアルが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮がFENDI新作バッグを上品に着こなす

公開されたのは、目黒が日本限定バッグ「ソフト ホーボー スモール」を身に着けた2枚の写真。

目黒は、ストライプ柄のホワイトジャケットにホワイトパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露。バッグを前に持ち、壁にもたれかかるカットでは、リラックスした表情を見せている。

また、遠くを見つめる横顔ショットでは、すっきりとおでこを出した長めのヘアからのぞく整ったフェイスラインや高い鼻筋も印象的。やわらかな色味のコーディネートと上品なブルーのバッグの組み合わせが、洗練された雰囲気を際立たせている。

SNSでは「なんてかっこいいの」「爽やかなホワイトコーデ」「美しすぎる」「何回も恋に落ちる」「おしゃれ」「この髪型ほんと好き」「着こなしも佇まいも最高」「どこかの王子様にしかみえない」といった声が寄せられている。