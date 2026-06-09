価格差28万円！ 最上級グレードは何が違う？

スズキは2026年6月1日、3列シートミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発売しました。

今回の改良では、パワートレインをハイブリッドに統一したほか、全車にエアロ仕様のデザインを採用。よりスタイリッシュな外観と環境性能を両立しています。

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そんな進化を遂げたランディのなかで、最も高価なグレードが「HYBRID G E-Four」です。どのような特徴を備えているのでしょうか。

ランディは2007年に初代モデルが登場。当初は日産「セレナ」のOEMモデルとして販売されていました。現行型となる4代目は2022年に登場し、OEM供給元をトヨタ「ノア」へ変更しています。

ベース車のノアは2026年4月の一部改良で、パワートレインをハイブリッドへ一本化するとともに、フロントフェイスのデザインを刷新。さらに、装備の充実や乗り心地の向上も図られました。

これを受けてランディも同年6月に仕様変更を実施し、ハイブリッド専用モデルへ移行。加えて、エアロ仕様のデザインを全車に採用しています。

最上級グレードのHYBRID G E-Fourのボディサイズは、全長4695mm×全幅1730mm×全高1875mm、ホイールベースは2850mmです。

足元には、ミディアムグレーメタリック塗装を施した16インチアルミホイールを装着しています。

ボディカラーは全グレード共通で、ホワイト、シルバー、ブラックの3色を設定。シンプルながら選びやすいラインナップとなっています。

室内は7人乗り仕様で、2列目にはアームレスト付きのキャプテンシートを採用。快適な移動空間を実現しています。

また、7インチのマルチインフォメーションディスプレイを搭載し、視認性と先進性を高めました。

両側パワースライドドアをはじめ、運転席・助手席の快適温熱シートなど、日常で便利な装備も充実しています。

空調には、フロントに左右独立温度調整機能付きオートエアコンを採用。さらに、リアにもクーラーとヒーターを備えたオートエアコンを装備し、後席の快適性にも配慮しています。

本革巻きステアリングホイールや、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ、スマートエントリー＆スタートシステムなども標準装備されています。

安全面では、予防安全パッケージ「セーフティセンス」を標準装備。ブレーキアシストやレーダークルーズコントロールのほか、ブラインドスポットモニター、安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキなどの先進安全機能も備えています。

パワートレインには1.8リッターハイブリッドシステムを搭載し、駆動方式には電気式4WDシステム「E-Four」を採用。WLTCモード燃費は21.9km／Lを実現しています。

さらに、E-Four車には新たに「SNOW EXTRAモード」を設定。雪道での発進性や走行安定性を高め、冬季のドライブをサポートします。

HYBRID G E-Fourの価格（消費税込）は412万8300円。最も安価な2WDモデルと比べると、価格差は28万2700円となっています。