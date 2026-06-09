国際卓球連盟（ITTF）は8日、2026年第24週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は16選手がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5週連続で3位に入り、自己最高順位をキープ。「WTTコンテンダースコピエ」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）が1ランクアップの10位となり、2025年第43週（10月21日発表）以来のトップ10復帰を果たした。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（ともに中国）は変動なし。張本美に続き、朱雨玲（マカオ）が4位を維持した。

日本勢では、早田ひな（日本生命）が12位、橋本帆乃香（デンソー）が13位で変動なし。長粼美柚（木下グループ）も15位をキープし、伊藤美誠（スターツ）が16位で続いている。

さらに、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は1ランクアップの21位。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は26位で変動なしとなっている。

また、横井咲桜（ミキハウス）は3ランクアップの28位、平野美宇（木下グループ）は37位で変動なし。赤江夏星（日本生命）が3ランクアップの39位に入り、芝田沙季（日本ペイントグループ）は1ランクアップの52位となっている。

笹尾明日香（日本生命）は14ランクアップの71位に浮上。兼吉優花（中央大）、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）はそれぞれ1ランクダウンの77位、78位となった。青木咲智（ミキハウス）は1ランクアップの98位につけている。

今週は日本女子から計16選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年6月8日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （-）：張本美和

10位（↑ 11位）：大藤沙月

12位（-）：早田ひな

13位（-）：橋本帆乃香

15位（-）：長粼美柚

16位（-）：伊藤美誠

21位（↑ 22位）：佐藤瞳

26位（-）：木原美悠

28位（↑ 31位）：横井咲桜

37位（-）：平野美宇

39位（↑ 42位）：赤江夏星

52位（↑ 53位）：芝田沙季

71位（↑ 85位）：笹尾明日香

77位（↓ 76位）：兼吉優花

78位（↓ 77位）：竹谷美涼

98位（↑ 99位）：青木咲智