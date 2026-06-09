Kis-My-Ft2・宮田俊哉＆二階堂高嗣、ミス連発と珍回答披露でスパイに疑われる 週3ピラティスで自信満々もゲームで大苦戦
■「ウソをつくの大好き」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉と二階堂高嗣が、9日放送のカンテレ『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）にゲスト出演する。
【番組カット】体育座りで縮こまっている二階堂高嗣
同番組初登場となる2人は、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司と共に、《スラックラインボールリレー》、《イラスト伝達ゲーム》、《足つぼバレーボールラリー》の3三つのゲームにチャレンジする。まずは、正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命である“スパイ”をくじ引きで決定。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。さらに、最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなければ、獲得賞金は全て没収。スパイも見破られると報酬を得られないため、わずかなミスや一言が疑惑の引き金になる、緊張感あふれる心理戦を展開する。
オープニングでは、宮田が「自分がスパイだったらバレちゃいそうだな」と弱気な一面を見せると、二階堂が「多分僕すぐわかります」と即ツッコミ。一方の二階堂は、「ウソをつくの大好き」とさらりと言い放ち、芸人たちから「怖い」「ヤバイな」と警戒される。
最初のチャレンジ《スラックラインボールリレー》は、スラックラインの上で4人が協力しながらボールを運び、得点を稼いでいくという新ゲーム。「週3でピラティスをやっているので体幹は一番ある」と自信満々だった二階堂が、試しに乗った瞬間まさかの大苦戦。ところが、ノブが軽々と動いてみせたことで、「二階堂やってる」と早くも疑惑が集中する。さらにゲーム本番では、宮田が予想外のミスを連発。リアクションの大きさまで怪しまれ、一気にスパイ候補へ浮上する。
続く《イラスト伝達ゲーム》では、絵が苦手な宮田のイラストに一同騒然。さらに、大吉が描いた絶妙なイラストに対し、二階堂がまさかの珍回答を披露してしまう。「本当に勘違い」と必死に弁明する二階堂に、「出た出た！」とスパイを疑う声が飛ぶ一方、「ここで動くのはおかしい」と擁護する意見も。意見は真っ二つに割れ、スタジオは大混乱となる。
ラストの《足つぼバレーボールラリー》では、二階堂が山内の“ある違和感”にいち早く気づき追及開始。すると山内も強烈ツッコミで応戦し、空気はさらにヒートアップ。しかしその二階堂も、大げさな痛がりリアクションを華丸から怪しまれる展開に。
そして迎えた結果発表では、まさかのスパイが判明し一同騒然。果たして、最後まで全員をだましたスパイは誰なのか。
■宮田俊哉＆二階堂高嗣 コメント
宮田：いろいろなゲームに挑戦する中で、Kis-My-Ft2のダメなところと、すばらしいところがどちらも見られると思います！とても楽しかったです。
二階堂：いち視聴者としてずっと見てきた番組に出させていただきました。見ているときはとにかく面白い企画ですが、いざやってみて、人としての大事な何かを犠牲にしながら挑戦する企画だなと思いました（笑）
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉と二階堂高嗣が、9日放送のカンテレ『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）にゲスト出演する。
【番組カット】体育座りで縮こまっている二階堂高嗣
同番組初登場となる2人は、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司と共に、《スラックラインボールリレー》、《イラスト伝達ゲーム》、《足つぼバレーボールラリー》の3三つのゲームにチャレンジする。まずは、正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命である“スパイ”をくじ引きで決定。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。さらに、最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなければ、獲得賞金は全て没収。スパイも見破られると報酬を得られないため、わずかなミスや一言が疑惑の引き金になる、緊張感あふれる心理戦を展開する。
最初のチャレンジ《スラックラインボールリレー》は、スラックラインの上で4人が協力しながらボールを運び、得点を稼いでいくという新ゲーム。「週3でピラティスをやっているので体幹は一番ある」と自信満々だった二階堂が、試しに乗った瞬間まさかの大苦戦。ところが、ノブが軽々と動いてみせたことで、「二階堂やってる」と早くも疑惑が集中する。さらにゲーム本番では、宮田が予想外のミスを連発。リアクションの大きさまで怪しまれ、一気にスパイ候補へ浮上する。
続く《イラスト伝達ゲーム》では、絵が苦手な宮田のイラストに一同騒然。さらに、大吉が描いた絶妙なイラストに対し、二階堂がまさかの珍回答を披露してしまう。「本当に勘違い」と必死に弁明する二階堂に、「出た出た！」とスパイを疑う声が飛ぶ一方、「ここで動くのはおかしい」と擁護する意見も。意見は真っ二つに割れ、スタジオは大混乱となる。
ラストの《足つぼバレーボールラリー》では、二階堂が山内の“ある違和感”にいち早く気づき追及開始。すると山内も強烈ツッコミで応戦し、空気はさらにヒートアップ。しかしその二階堂も、大げさな痛がりリアクションを華丸から怪しまれる展開に。
そして迎えた結果発表では、まさかのスパイが判明し一同騒然。果たして、最後まで全員をだましたスパイは誰なのか。
■宮田俊哉＆二階堂高嗣 コメント
宮田：いろいろなゲームに挑戦する中で、Kis-My-Ft2のダメなところと、すばらしいところがどちらも見られると思います！とても楽しかったです。
二階堂：いち視聴者としてずっと見てきた番組に出させていただきました。見ているときはとにかく面白い企画ですが、いざやってみて、人としての大事な何かを犠牲にしながら挑戦する企画だなと思いました（笑）