『時すでにおスシ!?』最終回 みなと＆大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が9日に放送。みなと（永作）と大江戸（松山ケンイチ）の選択は“前向き”な未来に向かうのか。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』最終回 並んで話すみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■最終回あらすじ
鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなとに吐露した大江戸。みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。
一方、鮨アカデミーはいよいよ最終日。卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることに。そして迎える卒業式。果たして皆無事に卒業できるのか。みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』最終回 並んで話すみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見つけた反面、再び自分の手でお客さんに鮨を握りたい、店を持ちたいという素直な思いをみなとに吐露した大江戸。みなともまた、スーパーの新店舗で店長を務めるべきか否か、これからの人生について思案していた。
一方、鮨アカデミーはいよいよ最終日。卒業課題は“渾身の一貫”。各々がここでの日々を振り返りながら、これから進む未来を見つめて思い思いの一貫を握ることに。そして迎える卒業式。果たして皆無事に卒業できるのか。みなとと大江戸の選択は“前向き”な未来に向かうのか。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。