負傷中のネイマールがイメチェン!! W杯仕様のニューヘアスタイルを披露
北中米W杯に臨むブラジル代表に選出されたサントスFWネイマールがニューヘアスタイルを披露した。
大怪我に見舞われた23年10月以降、ブラジル代表から遠ざかっていたネイマールだが、先月18日に発表されたブラジル代表W杯メンバーに名を連ねた。約2年7か月ぶりの代表復帰を果たし、自身4度目の大舞台に出場することとなった。
しかし、その後、ふくらはぎを負傷していることが確認され、全治2〜3週間と診断されている。ブラジル『GLOBO』によると、現在も治療を受けているものの、ボールを使ったトレーニングへの復帰は間近だという。チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督も先週末に「MRI検査の結果が良好であれば、来週にはチームに合流できるだろう」と話していた。
チームは6日に行われたエジプトとの親善試合のためにクリーブランドに移動していたが、ネイマールは帯同せずにグループリーグの活動拠点となるニュージャージーに留まった。そこでW杯に向けてイメチェン。担当美容師がネイマールをカットした様子をSNSに投稿しており、18年にパリSGでプレーしていた時と同じようなヘアスタイルを選び、当時同様に明るいブロンドに染めている。
SNS上では「あの時のだ」「かっけー」「髪型変えるだけで話題」「イケメンすぎ」「若返った」「懐かしい」などの声が挙がっている。
なお、ブラジル代表は本大会でグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。
大怪我に見舞われた23年10月以降、ブラジル代表から遠ざかっていたネイマールだが、先月18日に発表されたブラジル代表W杯メンバーに名を連ねた。約2年7か月ぶりの代表復帰を果たし、自身4度目の大舞台に出場することとなった。
しかし、その後、ふくらはぎを負傷していることが確認され、全治2〜3週間と診断されている。ブラジル『GLOBO』によると、現在も治療を受けているものの、ボールを使ったトレーニングへの復帰は間近だという。チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督も先週末に「MRI検査の結果が良好であれば、来週にはチームに合流できるだろう」と話していた。
SNS上では「あの時のだ」「かっけー」「髪型変えるだけで話題」「イケメンすぎ」「若返った」「懐かしい」などの声が挙がっている。
なお、ブラジル代表は本大会でグループCに入り、モロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦する。
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