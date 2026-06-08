純烈・白川裕二郎、卒業会見で異例の告発？ 酒井一圭が大慌て「切り取られるぞ！」
歌謡コーラスグループ・純烈からリードボーカルの白川裕二郎（49）が卒業することが8日に発表された。同日には、リーダーの酒井一圭（50）、後上翔太（39）と共に都内で会見を行い、“告発”する場面があった。
【全身ショット】さすがの着こなし！オレンジのど派手スーツで登場した純烈
会見の冒頭で、白川は「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を卒業させていただくことになりました」と報告。「きっと突然の報告でファンの皆さんはきっと心配されたり、びっくりされている方たくさんいらっしゃると思います。ただ、僕は純烈を卒業するのは、5年ほど前からずっと伝えさせていただいていて。なかなか、そういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいたんですけれども、去年10月にうちの母親が他界しまして。自分の中でも純烈を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった」と明かした。
「こういった中途半端な気持ちで純烈を続けるのは良くない」と卒業することを改めて決めたという。「今まで純烈というのは、7人在籍したわけなんですけれども、そのうちの4人がいろんな事情があって卒業していきました。今度は僕が見送る方ではなく、見送られる側として卒業させていただく。1度、自分の中でも心と体、そういったものをリセットして、十分充電させていただいてから皆さんの前に歌わせていただけるようなそんな日が来ればいいなというふうに思っております」としながら「今、在籍させてもらっている事務所は引き続き在籍させていただきますし、来年の3月31日までまだまだありますので、ファンの皆さんと一緒に時間を大切にしながら進んでいけばと思います」と決意を伝えていた。
5年前から卒業の相談をしていたという白川。その理由については「うちの母が昨年亡くなった。生前、ちょうど5年ほど前ぐらいから、少しずつ僕が家に帰っても僕という存在を認識しなくなってきた。『夢は紅白！親孝行！』というスローガン。親孝行とはなんだろうと思った。僕が活躍する姿を僕の母親も喜んでくれていた。それも大事だけど、母の側にいてあげることが親孝行なんじゃないかと思った。リーダーに『そろそろ母親の介護をさせてもらえないか。心も体もしんどいので』と話をしたら『俺も心も体もしんどい』と。『もうちょっと頑張れ』と、ここまでやらせていただいた…」と経緯を説明した。
すると酒井は「ちょっと待ってくれ！俺がめちゃくちゃ悪者みたいな感じに。そこだけ切り取られて、みんな信じる世の中だぞ！」と大慌て。白川は「いけなかった？」と天然ぶりを発揮して会場には笑いが起きていた。酒井によると白川が急にグループを抜けることになると、決まっているコンサートなどもあり、他方に影響が出ることになるため、社長やマネージャーも一緒に相談を重ねたという。「『こういうスケジューリングにしましょう』となった。純烈のコンサートが、そのぐらいから年々減っていっているのは白川ができるだけ側にいられるような形を取ろうと。そういう作業を純烈はしていた」と明かす。「5年前にすぐストップは、どうしても難しかった。段階を踏んでやってきた。もうこれ以上の織り合わせは、白川の良さも出ないし、苦しい。そこで会社がジャッジした。後上はそれを見守ってくれた」と話していた。
酒井は「4月1日から純烈は『二烈』というグループになります」と小ボケをし、白川＆後上からツッコミが。新メンバーを3人を加え、5人組にする方針を明かしていた。男性であれば年齢制限はなしで「例えば中学生、高校生でも」と呼びかけていた。酒井は念のため「後上、大丈夫か？」と確認したという。後上は「もうちょっとお金がほしい」と返し、しばらく卒業はしないことを宣言。1度は“二烈”として活動した後、新メンバーを加えるという。酒井は「モナキを倒すぐらいのグループにしたい。あいつら調子に乗っている」とプロデュースしているとは思えないワードを出して笑いを誘っていた。あわせてモナキに続く新グループのメンバーも募集する。
白川は、1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。A型。『忍風戦隊ハリケンジャー』霞一甲／カブトライジャーで人気を集める。NHK大河ドラマ『功名が辻』や『天地人』などに出演している。元大相撲の力士という異例の経歴も。2007年の結成時から純烈のメンバーとして活動。甘いフェイスと魅惑の歌声で純烈ではリードボーカルを務めている。
純烈は、2007年に結成。2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューした。もともと6人組からスタート。卒業や脱退などがあり、2022年末に小田井涼平が卒業、2023年1月に加入した岩永洋昭は2025年3月に卒業し、同4月から現在の3人で活動していた。『紅白歌合戦』は2018年に初出場を果たすと、以降は8年連続で出場している。
【全身ショット】さすがの着こなし！オレンジのど派手スーツで登場した純烈
会見の冒頭で、白川は「本日はお忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。先ほどファンクラブの方でもご報告させていただいたんですけれども、私、白川裕二郎は2027年3月31日をもちまして、約20年間在籍させてもらった純烈を卒業させていただくことになりました」と報告。「きっと突然の報告でファンの皆さんはきっと心配されたり、びっくりされている方たくさんいらっしゃると思います。ただ、僕は純烈を卒業するのは、5年ほど前からずっと伝えさせていただいていて。なかなか、そういった状況にはならなくて、ここまで頑張らせていただいたんですけれども、去年10月にうちの母親が他界しまして。自分の中でも純烈を続けていくモチベーション、情熱みたいなものが他のメンバーよりもなくなってしまった」と明かした。
5年前から卒業の相談をしていたという白川。その理由については「うちの母が昨年亡くなった。生前、ちょうど5年ほど前ぐらいから、少しずつ僕が家に帰っても僕という存在を認識しなくなってきた。『夢は紅白！親孝行！』というスローガン。親孝行とはなんだろうと思った。僕が活躍する姿を僕の母親も喜んでくれていた。それも大事だけど、母の側にいてあげることが親孝行なんじゃないかと思った。リーダーに『そろそろ母親の介護をさせてもらえないか。心も体もしんどいので』と話をしたら『俺も心も体もしんどい』と。『もうちょっと頑張れ』と、ここまでやらせていただいた…」と経緯を説明した。
すると酒井は「ちょっと待ってくれ！俺がめちゃくちゃ悪者みたいな感じに。そこだけ切り取られて、みんな信じる世の中だぞ！」と大慌て。白川は「いけなかった？」と天然ぶりを発揮して会場には笑いが起きていた。酒井によると白川が急にグループを抜けることになると、決まっているコンサートなどもあり、他方に影響が出ることになるため、社長やマネージャーも一緒に相談を重ねたという。「『こういうスケジューリングにしましょう』となった。純烈のコンサートが、そのぐらいから年々減っていっているのは白川ができるだけ側にいられるような形を取ろうと。そういう作業を純烈はしていた」と明かす。「5年前にすぐストップは、どうしても難しかった。段階を踏んでやってきた。もうこれ以上の織り合わせは、白川の良さも出ないし、苦しい。そこで会社がジャッジした。後上はそれを見守ってくれた」と話していた。
酒井は「4月1日から純烈は『二烈』というグループになります」と小ボケをし、白川＆後上からツッコミが。新メンバーを3人を加え、5人組にする方針を明かしていた。男性であれば年齢制限はなしで「例えば中学生、高校生でも」と呼びかけていた。酒井は念のため「後上、大丈夫か？」と確認したという。後上は「もうちょっとお金がほしい」と返し、しばらく卒業はしないことを宣言。1度は“二烈”として活動した後、新メンバーを加えるという。酒井は「モナキを倒すぐらいのグループにしたい。あいつら調子に乗っている」とプロデュースしているとは思えないワードを出して笑いを誘っていた。あわせてモナキに続く新グループのメンバーも募集する。
白川は、1976年12月11日生まれ、神奈川県出身。A型。『忍風戦隊ハリケンジャー』霞一甲／カブトライジャーで人気を集める。NHK大河ドラマ『功名が辻』や『天地人』などに出演している。元大相撲の力士という異例の経歴も。2007年の結成時から純烈のメンバーとして活動。甘いフェイスと魅惑の歌声で純烈ではリードボーカルを務めている。
純烈は、2007年に結成。2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューした。もともと6人組からスタート。卒業や脱退などがあり、2022年末に小田井涼平が卒業、2023年1月に加入した岩永洋昭は2025年3月に卒業し、同4月から現在の3人で活動していた。『紅白歌合戦』は2018年に初出場を果たすと、以降は8年連続で出場している。