「夢は紅白！ 親孝行！」をキャッチコピーに8年連続紅白歌合戦に出場中の人気グループ「純烈」のリードボーカル白川裕二郎（49）が、27年3月31日をもって同グループを卒業することが8日、発表された。

この日、会見が開催され、白川の卒業とその後のリードボーカルを募集する新メンバーのオーディションの開催が発表された。

冒頭白川は「約20年間在籍した純烈を卒業することになりました」と報告。卒業については「5年ほど前から伝えていたけどそういった状況にならず、ここまで頑張ってきた。去年10月に母が他界し、モチベーションが低下した。これは良くないと、申し訳ないと思い、決断を下したと」と明かした。

「これまで7人中4人が卒業しましたが、僕が見送られる側として卒業。心と身体をリセットします」とした。

今後について「事務所には引き続き在籍する」と報告し、「残り9カ月。まだまだ時間があるので、その時間をファンと大切にしながら過ごしたい」とした。

後上は「白川は卒業しますが、解散はございません」と宣言。白川の母が亡くなった当日も明るくステージに立つ姿を見ているだけに、「白川の決断を尊重したい」とした。

酒井は「リードボーカルとしてお母さまに、8年連続紅白で歌う姿をしっかり見せられたと思う。純烈としては小田井、岩永に次ぐ、まともな卒業です」と話し、会場に笑いを誘った。

純烈には07年、酒井一圭（50）から誘われて参加。メジャーデビューまでの3年間、ボイストレーニングを受けながら、自らも試行錯誤するたゆまぬ努力を続けた。

その後純烈は、12年からスタートした「健康ランド」でのライブが話題となり、18年発売の「プロポーズ」がグループ初のゴールドディスクを獲得。同年末、目標としていたNHK紅白歌合戦への初出場を果たした。

07年の結成時は酒井、白川、小田井涼平、林田達也、友井雄亮、後上翔太の6人。林田は16年12月31日をもって脱退。友井は19年1月11日に引退。小田井は22年12月31日をもって卒業。小田井の卒業をもって23年1月1日に加入した岩永洋昭も、25年3月31日をもって卒業。現在は3人での活動となっていた。

白川は高校を卒業後、大相撲の朝日山部屋に入門。初土俵は95年9月場所。しこ名は本名の白川だった。96年9月場所限りで引退。最高位は序二段99枚目だった。その後俳優として活動し、純烈に参加した。