2026年6月発売！「サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・シナモロール
・クロミ
・ポムポムプリン
・ポチャッコ
・マロンクリーム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
お菓子のような質感と可愛いミニチュアパッケージが魅力！本商品は、まるで本物のお菓子のような質感を再現したアイシングクッキーフィギュアです。それぞれのクッキーフィギュアが、可愛らしいミニチュアパッケージに入って登場します。サンリオキャラクターズの魅力がぎゅっと詰まった、ファン必見のキーホルダー・チャームとなっています。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ 手作りおやつチャーム ＃アイシングクッキー＆パッケージ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・ハローキティ
・シナモロール
・クロミ
・ポムポムプリン
・ポチャッコ
・マロンクリーム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)