宮舘涼太が“文鳥”を優しくなでなで　甘すぎる声＆眼差しに「沼すぎる」「最強の癒し」の声

【動画】文鳥を優しく愛でる宮舘涼太【写真＆動画】①～⑥ドラマ『タミ恋』で披露した衣装（浴衣、バスローブ、爆イケスーツ姿など）

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSにて、宮舘涼太（Snow Man）が、“文鳥”を愛でる姿が公開され、「癒される」と話題を集めている。

■宮舘涼太とぶんちょうさんの仲良しタイムに癒されるファンが続出

公開されたのは、エータ（宮舘涼太）が飼っている文鳥「ぶんちょうさん」とコミュニケーションを楽しんでいる動画。宮舘は手にぶんちょうさんを乗せて、中指で優しく背中を撫でたり、顔を覗き込みながら「おはよう」と声をかける。宮舘の挨拶に反応するように、ぶんちょうさんが鳴くと、愛おしそうに顔を緩めた。

その後も、ぶんちょうさんの頭に鼻をつけたり、「歩いてみない？」と話しかけたり、鳥の鳴き声を真似たりと、ぶんちょうさんの仲良しタイムが続く。

SNSでは、「宮舘さんの声が甘すぎる」「眼差しがこの上なく優しい」「だてさんの歯笛初めて聞きました！」「最強の癒し動画」「なに。この癒し動画。ずっと見てられる」「優しい撫で方とか語り口調とか全てがほんとに沼すぎる」「人生で初めて文鳥になりたいと思いました」「あぁぁカワイイ～」「癒される…」「優しさに溢れてる」など、たくさんの反響が寄せられている。

■宮舘涼太の衣装も話題！『ターミネーターと恋しちゃったら』最終回

6月6日に最終回を迎えたドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』。劇中では、浴衣姿や割烹着姿、赤いカラコン姿など、宮館が様々な姿で登場することでも話題を集めていた。