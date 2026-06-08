試合より緊張？？堀奈津佳がネクヒロで解説者デビュー「現役選手目線で」【マイナビ ネクヒロ第8戦】
＜PIM Ladies Tournament 事前情報（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞ツアー2勝の堀奈津佳がネクヒロで解説者デビューを飾る。マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「PIM Ladies Tournament」。ALBA TVでLIVE配信される試合の模様を、クラブからマイクに持ち替えて現役選手目線で盛り上げる。
堀奈津佳の初解説を聞き逃すな！！ネクヒロ第8戦LIVE配信
この日は堀自身もプロアマに参加しコースをチェック。コースは高低差があり地面が硬いため「ショットにパットに高い技術が求められる」と警戒した。標高の高さもあり普段以上に縦の距離感コントロールが求められそうだが、「本当にトーナメントと同じ仕様に出来上がっているのでやりがいがある」解説目線での優勝予想スコアは「4、５アンダー」とした。初の解説に向けて第7戦を現地で視察するなど下準備は重ね、ネクヒロはチェック済み。「本当にレベルが高くて、プロテストで通過する選手やファイナルに行く選手が多く出ているのが納得するレベルだと思う」と、その層の厚さも目の前で感じ取った。「自分自身も現役の選手として試合も出ていますし、取り組んできたことを出し切っている姿や1打にかける選手の気持ちの強さ、技術の高さを現役選手目線で伝えられたら」。選手に寄り添った解説で若きヒロインたちの戦いを輝かせる。LIVE配信は8日（月）8時25分からスタートする。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ネクヒロ第8戦リーダーボード
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