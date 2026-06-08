イスラエル軍がレバノンへの攻撃を継続したことを受け、イランがアメリカとの停戦以降初めて、反撃を実施しました。トランプ大統領はイランに交渉の継続を求めています。

【映像】攻撃を受けたレバノンの様子（複数カット）

イスラエル軍は7日、イランからミサイルの発射を確認し、国内で警報が鳴ったと発表しました。その後も、さらなる攻撃があったとしています。アメリカとの間で4月に停戦をして以降、イランがイスラエルを攻撃するのは初めてです。

イランの中央司令部は事前の警告にもかかわらず、イスラエルがレバノン南部への攻撃をし、「あらゆる一線を越えた」としています。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領がネタニヤフ首相に電話をし、反撃しないように伝えると報じています。

イスラエル軍は7日に、ベイルート南部郊外にある親イラン武装組織「ヒズボラ」の司令部を攻撃していました。ネタニヤフ首相とカッツ国防相が指示したもので、イスラエルに向けてヒズボラがロケット弾を発射したことへの対抗措置だとしています。

レバノンの国営通信はこの攻撃で2人が死亡し、子どもを含む20人がけがをしたと明らかにしています。

トランプ大統領は7日FOXニュースの取材に対し、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃について、イランとの戦闘終結に向けた協議を妨げるものだと指摘したということです。また、イランに対し「交渉の席に戻り、合意をまとめろ」と交渉の継続を求めたとしています。

一方、イスラエルによるレバノンへの攻撃について「快く思っていない」と述べ、不満を表明しました。（ANNニュース）