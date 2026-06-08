人は、自分を助けてもらった恩を意外なほど覚えている生き物である。

「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「私には関係ない」という口グセ

「結局、信頼される人って、“自分ごと”にできる人なんですよね」

こんな話を、長年営業の仕事をしている知人から聞いた。その人はこれまで部下の指導も行なってきたが、

人から信頼される人には共通点があるという。

それは、困っている人を見たときに、「私には関係ないし」と考えないことだった。

あるとき、同じ部署に二人の若手社員がいたそうだ。

一人は、とても優秀で営業成績もとても良かった。

だが、他の人が困っていても、「それ、私の担当じゃないので」「私には関係ないですよね」と言って関わろうとしなかった。

一方、もう一人は違った。

自分の仕事ではなくても、「何か手伝えることありますか？」「大丈夫ですか？」と声をかけていたという。

最初は、前者のほうが効率よく働いているように見えた。

だが数年たつと、周囲から頼られるのは後者だった。

なぜなら、人は「能力がある人」だけでなく、「自分のことを気にかけてくれる人」を信頼するからだ。

仕事で困ったとき。新しい挑戦をするとき。大事な仕事を任せるとき。

周囲が思い出すのは、「あの人は助けてくれた」「あの人は気にかけてくれた」という記憶だった。

社会は、一人で生きていく場所ではない。

だからこそ、「私には関係ないし」という言葉を繰り返していると、知らないうちに人とのつながりを失っていく。

困っている人に手を差し伸べよう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ともだちをたすけよう」という項目がある。

・ものを なくした ともだちに 「いっしょに さがそうか？」と いおう。

・おもい にもつを もっていたら 「いっしょに もとうか？」と いおう。

・ともだちが ころんだら 「だいじょうぶ？」と きいて てを かそう。

・けしごむが ない ともだちに 「これ つかって いいよ」と いおう。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

信頼は、大きな実績で生まれるとは限らない。

むしろ、「大丈夫？」「手伝おうか？」という小さな気づかいの積み重ねによって育っていく。

だからこそ、子どものうちから身につけたいのは、「私には関係ないし」と線を引く習慣ではなく、困っている人に少しだけ手を差し伸べる習慣なのである。