『キユーピー3分クッキング』レシピレベルの3段階表記スタート 調理時間の目安表記も
日本テレビ系全国18局ネットで放送されている『キユーピー3分クッキング』（月〜土 前11：45〜前11：55）では、レシピレベルの3段階表記や調理時間の目安表記を新たに行うことを発表した。
【番組カット】8日からスタート！3段階表記＆目安時間がわかる画面
同番組では、多くの視聴者にさらに役立つことを目的に、現代の家庭料理の実態を把握する「家庭料理国民調査」を実施した。同調査では、料理を日常的に行っている人の多くが、スキルや経験の違いにかかわらず、何らかの悩みや負担感を抱えている実態が明らかになった。特に、料理頻度は高いものの「料理が楽しい」と感じられていない層が一定数存在し、家庭料理を取り巻く環境が決して一様ではないことが浮き彫りとなった。
調査を踏まえ、いくつかの改革をおこなうことに。料理に工夫や知恵を求める上級者のニーズに応えつつ、料理への負担感が強い中級者・初級者にも寄り添い、カット野菜や総菜など半調理品を活用した、無理なく続けやすいレシピ提案を強化していく。スキルの違いにかかわらず、日常の中で実践しやすい内容を目指す。
視聴者一人ひとりの声を番組づくりに反映させる取り組みとして、料理に関する悩みや疑問を募集する「お悩み募集企画」を番組公式インスタグラムで実施。寄せられた声をもとに、共感や解決につながるテーマ設定やレシピ提案につなげていく。
そして、8日放送回からは、レシピのレベルを3段階の星マーク（★）で表示するとともに、調理時間の目安も伝える。視聴者が自身の状況やスキルに合わせてレシピを選びやすくなるよう工夫を進め、忙しい日や余裕のある日など、シーンに応じた活用をサポートする。
【番組カット】8日からスタート！3段階表記＆目安時間がわかる画面
同番組では、多くの視聴者にさらに役立つことを目的に、現代の家庭料理の実態を把握する「家庭料理国民調査」を実施した。同調査では、料理を日常的に行っている人の多くが、スキルや経験の違いにかかわらず、何らかの悩みや負担感を抱えている実態が明らかになった。特に、料理頻度は高いものの「料理が楽しい」と感じられていない層が一定数存在し、家庭料理を取り巻く環境が決して一様ではないことが浮き彫りとなった。
視聴者一人ひとりの声を番組づくりに反映させる取り組みとして、料理に関する悩みや疑問を募集する「お悩み募集企画」を番組公式インスタグラムで実施。寄せられた声をもとに、共感や解決につながるテーマ設定やレシピ提案につなげていく。
そして、8日放送回からは、レシピのレベルを3段階の星マーク（★）で表示するとともに、調理時間の目安も伝える。視聴者が自身の状況やスキルに合わせてレシピを選びやすくなるよう工夫を進め、忙しい日や余裕のある日など、シーンに応じた活用をサポートする。