私立恵比寿中学、ヒャダインこと前山田健一が手掛ける新曲「えびチリ、はじめました」配信リリース＆TikTok先行配信決定

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私立恵比寿中学が、7月8日に新曲「えびチリ、はじめました」を配信リリースすることが発表された。さらに、リリースに先駆け6月20日よりTikTokにて音源の一部が先行配信されることも発表された。

■新曲「えびチリ、はじめました」は6年ぶりにヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲！

本作は、ヒャダインこと前山田健一による書き下ろし楽曲。私立恵比寿中学の完全新曲を手掛けるのは、2020年リリース「Sweet of Sweet ～君に届くまで～」以来、実に6年ぶりとなる。

あわせて公開されたジャケット写真は、タイトルにちなみ“えびチリ”を大胆にフィーチャーしたインパクト抜群のビジュアル。どこか懐かしさを感じさせながらも、新たなフェーズの到来を予感させるアートワークとなっている。

また本情報は、現在開催中の『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 ～SuGuilty Train～』東京公演にてサプライズ発表され、強烈なタイトルと、前山田健一書き下ろし楽曲というニュースに、会場は大きな歓声に包まれた。

2026年5月5日にメジャーデビュー14周年を迎え、2027年の15周年に向けた1年を“GOLDEN YEAR”と掲げている私立恵比寿中学の幕開けを飾るにふさわしい本作。メジャーデビュー15周年に向けて加速する私立恵比寿中学の新たな一歩として注目していきたい。

■リリース情報

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「えびチリ、はじめました」

6月20日よりTikTok先行配信スタート

■関連リンク

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

https://www.shiritsuebichu.jp/