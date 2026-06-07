豊洲で6・18にバースデーコンサート予定→予約枚数「包み隠さず」公表して反響 「ドキドキする状況だわ…」
声楽家・オペラ歌手の磯谷大樹が、7日までに自身のXを更新。6月18日に東京・豊洲で開催予定のバースデーコンサートのチケット予約枚数について「現状を包み隠さずお伝えします」と公表。これに対して反響が寄せられている。
【画像】声楽家・オペラ歌手の磯谷大樹のビジュアル
磯谷は「正直、演奏家としてこの数字を公表するのはかなり葛藤がありました。ですが、現状を隠さずお伝えします。2週間後のバースデーコンサート。300席のホールに対して、現在のご予約はまだ50席に届いていません」と明らかにした。
「前回、前々回は150名、200名と多くのお客さまにお越しいただき、その流れの中で『豊洲の素敵なホールで歌いたい』という思いから今回の公演を企画しました。平日13:30開演という条件は決して優しくありませんが、結果としてここまで集客できていないのは、間違いなく僕の力不足です」としたためた。
その上で「バンドネオン鈴木崇朗さん、ヴァイオリン清野百香さん、ピアニスト金子渚さん。素晴らしい音楽家の皆さんが、この日のために力を貸してくださっています。このステージを空席の目立つまま終わらせたくありません」とし、「もし少しでもご都合がつきましたら、ぜひ豊洲までお越しください」とアピールした。
また「『応援に行くよ』その気持ちだけでも、本当に力になります。どうかこの投稿をシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と記した。
この投稿に対して「通りすがりですが、お伺いさせていただきます!!」「応援しています！」などのほか、「え、300席に対して50席未満って、それは想像するだけでドキドキする状況だわ…」「平日ならせめて夜よね」など、さまざまな声が寄せられている。
磯谷は、北海道教育大学札幌校教育学部芸術文化課程音楽コース声楽専攻卒業。在学中に交換留学生としてフィンランド国立シベリウス音楽院留学。合唱団・オペラユニットやソリストとして多彩な活動を行っている。
【画像】声楽家・オペラ歌手の磯谷大樹のビジュアル
磯谷は「正直、演奏家としてこの数字を公表するのはかなり葛藤がありました。ですが、現状を隠さずお伝えします。2週間後のバースデーコンサート。300席のホールに対して、現在のご予約はまだ50席に届いていません」と明らかにした。
その上で「バンドネオン鈴木崇朗さん、ヴァイオリン清野百香さん、ピアニスト金子渚さん。素晴らしい音楽家の皆さんが、この日のために力を貸してくださっています。このステージを空席の目立つまま終わらせたくありません」とし、「もし少しでもご都合がつきましたら、ぜひ豊洲までお越しください」とアピールした。
また「『応援に行くよ』その気持ちだけでも、本当に力になります。どうかこの投稿をシェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と記した。
この投稿に対して「通りすがりですが、お伺いさせていただきます!!」「応援しています！」などのほか、「え、300席に対して50席未満って、それは想像するだけでドキドキする状況だわ…」「平日ならせめて夜よね」など、さまざまな声が寄せられている。
磯谷は、北海道教育大学札幌校教育学部芸術文化課程音楽コース声楽専攻卒業。在学中に交換留学生としてフィンランド国立シベリウス音楽院留学。合唱団・オペラユニットやソリストとして多彩な活動を行っている。