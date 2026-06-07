開催：2026.6.7

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 9 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が7日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとエンゼルスが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するエンゼルスの先発投手はジャック・コハノビツで試合は開始した。

1回表、4番 オスワルド・ペラザ 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAD 0-1 LAA

1回裏、2番 アンディ・パヘス 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-1 LAA、6番 ライアン・ウォード 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 4-1 LAA、9番 アレックス・フリーランド 4球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球 3塁ランナーは本塁へでドジャース得点 LAD 7-1 LAA、1番 大谷翔平 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 9-1 LAA

9回表、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAD 9-2 LAA

試合は9対2でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースの山本由伸で、ここまで6勝4敗0S。負け投手はエンゼルスのジャック・コハノビツで、ここまで2勝5敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打（1HR）、2打点、打率は.300。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で8.0回を投げ、2安打、1失点、4奪三振、防御率は2.68となっている。

ここまでドジャースは42勝23敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方エンゼルスは24勝41敗で10.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 13:44:28 更新