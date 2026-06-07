[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦](ソユスタ)

※14:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 4 岡野洵

DF 5 長井一真

DF 17 野々村鷹人

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 10 佐藤大樹

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

FW 11 佐川洸介

FW 18 半田航也

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 3 飯泉涼矢

MF 14 大石竜平

MF 25 藤山智史

MF 77 中野嘉大

FW 8 梅田魁人

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 35 江川慶城

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 8 藤村慶太

MF 14 吉尾虹樹

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 18 河村慶人

控え

GK 73 熊倉匠

DF 16 村松航太

DF 23 小島凛士郎

MF 7 千布一輝

MF 19 稲葉修土

FW 10 武星弥

FW 11 福田望久斗

FW 36 米澤令衣

FW 55 中山桂吾

監督

村主博正