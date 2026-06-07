秋田vs鹿児島 スタメン発表
[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-6位決定戦)第2戦](ソユスタ)
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 岡野洵
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 11 佐川洸介
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 3 飯泉涼矢
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 19 稲葉修土
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正
※14:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 岡野洵
DF 5 長井一真
DF 17 野々村鷹人
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 10 佐藤大樹
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
FW 11 佐川洸介
FW 18 半田航也
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
MF 77 中野嘉大
FW 8 梅田魁人
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 5 山田裕翔
DF 35 江川慶城
DF 44 青木義孝
MF 2 嵯峨理久
MF 8 藤村慶太
MF 14 吉尾虹樹
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 18 河村慶人
控え
GK 73 熊倉匠
DF 16 村松航太
DF 23 小島凛士郎
MF 7 千布一輝
MF 19 稲葉修土
FW 10 武星弥
FW 11 福田望久斗
FW 36 米澤令衣
FW 55 中山桂吾
監督
村主博正