ポジティブすぎる男性にイラッとさせられる瞬間８パターン
「前向きな男性」というと聞こえはいいですが、極端なプラス思考が原因で女性に嫌がられているとしたら、残念な話です。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者からの意見を参考に、「ポジティブすぎる男性にイラッとさせられる瞬間」をまとめてご紹介します。
【１】嫌われていることにまったく気づいてくれないとき
「別れ話の最中に、『この人はわたしに嫌われていることに気づいていない』と悟って愕然」（２０代女性）というように、拒まれているとはみじんも思わない男性は、「鈍感すぎてついていけない」（２０代女性）などと見放されてしまうおそれがあるので、気をつけましょう。
【２】「自分に気がある」と一方的に決め付けられたとき
「女の子と飲みに行った話をしながら『ヤキモチ焼いてる？』とニヤニヤ。アンタに興味はない！」（２０代女性）というように、自分が好かれていると思い込むタイプの男性は、「否定しても取り合ってくれない」（２０代女性）などと女性を困らせてしまう場合があるようです。
【３】周囲からの認識以上に「俺はすごい！」と思っているとき
「たった２週間の短期留学で『アメリカ帰り』とアピールされても…」（１０代女性）というように、男性の自慢話に対する女性の受け止め方は意外と冷静です。「自己評価が高すぎて気の毒」（２０代女性）と哀れまれないためにも、謙虚さを忘れないようにしましょう。
【４】欠点の指摘など、耳の痛い話を「これが個性だ！」と片付けられたとき
「元カレは、ダメなところを突っ込まれるたびに『これが個性！』とごまかす男だった」（２０代女性）、「こっちから別れを切り出したのに『俺が振った』と記憶を改ざんしているらしい」（２０代女性）など、自分に都合の悪い話を受け止めようとしない姿勢は、やはり考えものです。
【５】どんなに断っても諦めず、しつこくデートに誘われたとき
「『先約があって』とやんわり断ってもしつこく誘ってくる男に『永遠に都合が悪い』ときっぱり言ったら、『？』という顔をされた」（２０代女性）など、女性が迷惑がっているサインに鈍感すぎる男性は、「ウザすぎる」（２０代女性）と煙たがられてしまうので、注意が必要です。
【６】落ち込んでいる人をむやみに励ますなど、前向きすぎてデリカシーに欠けるとき
「愛犬を亡くして泣いているときに、『大丈夫！ 新しい犬を飼ったら忘れられるよ！』だなんて…」（１０代女性）というように、当事者の心情を無視した励ましは、むしろ逆効果になる場合があります。状況によっては、そっと見守るのもやさしさだと覚えておきましょう。
【７】「いつも元気で、悩みが少なそうですねー」といったイヤミが通じなかったとき
「元気だけがとりえの上司に『悩みなんてあるんですかー？』とイヤミを言ったら、『５００円玉貯金が貯まらない』とどうでもいいことを相談された」（２０代女性）など、チクリと刺したつもりの一言がまったく響かず、モヤモヤとした気持ちにさせられる女性は多いようです。
【８】「○○さんってモテそうですねー」などの社交辞令を本気にされたとき
「口説かれて『ほめ上手ですねー。○○さんってモテるでしょう』とかわしたら、『わかります？』と喜ばれた」（２０代女性）というように、社交辞令を真に受ける男性は、「単純すぎてバカに見える」（２０代女性）と呆れられるのがオチです。女性の本音と建前を見極めましょう。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「ポジティブすぎてイラッとさせてしまう瞬間」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
【１】嫌われていることにまったく気づいてくれないとき
「別れ話の最中に、『この人はわたしに嫌われていることに気づいていない』と悟って愕然」（２０代女性）というように、拒まれているとはみじんも思わない男性は、「鈍感すぎてついていけない」（２０代女性）などと見放されてしまうおそれがあるので、気をつけましょう。
「女の子と飲みに行った話をしながら『ヤキモチ焼いてる？』とニヤニヤ。アンタに興味はない！」（２０代女性）というように、自分が好かれていると思い込むタイプの男性は、「否定しても取り合ってくれない」（２０代女性）などと女性を困らせてしまう場合があるようです。
【３】周囲からの認識以上に「俺はすごい！」と思っているとき
「たった２週間の短期留学で『アメリカ帰り』とアピールされても…」（１０代女性）というように、男性の自慢話に対する女性の受け止め方は意外と冷静です。「自己評価が高すぎて気の毒」（２０代女性）と哀れまれないためにも、謙虚さを忘れないようにしましょう。
【４】欠点の指摘など、耳の痛い話を「これが個性だ！」と片付けられたとき
「元カレは、ダメなところを突っ込まれるたびに『これが個性！』とごまかす男だった」（２０代女性）、「こっちから別れを切り出したのに『俺が振った』と記憶を改ざんしているらしい」（２０代女性）など、自分に都合の悪い話を受け止めようとしない姿勢は、やはり考えものです。
【５】どんなに断っても諦めず、しつこくデートに誘われたとき
「『先約があって』とやんわり断ってもしつこく誘ってくる男に『永遠に都合が悪い』ときっぱり言ったら、『？』という顔をされた」（２０代女性）など、女性が迷惑がっているサインに鈍感すぎる男性は、「ウザすぎる」（２０代女性）と煙たがられてしまうので、注意が必要です。
【６】落ち込んでいる人をむやみに励ますなど、前向きすぎてデリカシーに欠けるとき
「愛犬を亡くして泣いているときに、『大丈夫！ 新しい犬を飼ったら忘れられるよ！』だなんて…」（１０代女性）というように、当事者の心情を無視した励ましは、むしろ逆効果になる場合があります。状況によっては、そっと見守るのもやさしさだと覚えておきましょう。
【７】「いつも元気で、悩みが少なそうですねー」といったイヤミが通じなかったとき
「元気だけがとりえの上司に『悩みなんてあるんですかー？』とイヤミを言ったら、『５００円玉貯金が貯まらない』とどうでもいいことを相談された」（２０代女性）など、チクリと刺したつもりの一言がまったく響かず、モヤモヤとした気持ちにさせられる女性は多いようです。
【８】「○○さんってモテそうですねー」などの社交辞令を本気にされたとき
「口説かれて『ほめ上手ですねー。○○さんってモテるでしょう』とかわしたら、『わかります？』と喜ばれた」（２０代女性）というように、社交辞令を真に受ける男性は、「単純すぎてバカに見える」（２０代女性）と呆れられるのがオチです。女性の本音と建前を見極めましょう。
男性のタイプによって、ほかにもさまざまな「ポジティブすぎてイラッとさせてしまう瞬間」が考えられると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）