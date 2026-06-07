開催：2026.6.7

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 6 - 4 [オリオールズ]

MLBの試合が7日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャー、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

2回表、7番 コルトン・カウセル 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 TOR 0-1 BAL

2回裏、7番 岡本和真 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-1 BAL

3回裏、5番 アーニー・クレメント 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-1 BAL、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-1 BAL

5回裏、6番 ブランドン・バレンズエラ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 6-1 BAL

6回表、4番 ピート・アロンソ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 TOR 6-3 BAL

7回表、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 TOR 6-4 BAL

試合は6対4でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのスペンサー・マイルズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで3勝7敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗10Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.235となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 06:52:11 更新