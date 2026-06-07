2026年6月7日（日） MLB ブルージェイズ vs オリオールズ 試合結果
開催：2026.6.7
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 6 - 4 [オリオールズ]
MLBの試合が7日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャー、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。
2回表、7番 コルトン・カウセル 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 TOR 0-1 BAL
2回裏、7番 岡本和真 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-1 BAL
3回裏、5番 アーニー・クレメント 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 4-1 BAL、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 5-1 BAL
5回裏、6番 ブランドン・バレンズエラ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 TOR 6-1 BAL
6回表、4番 ピート・アロンソ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 TOR 6-3 BAL
7回表、8番 ブレイズ・アレクサンダー 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 TOR 6-4 BAL
試合は6対4でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのスペンサー・マイルズで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで3勝7敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗10Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、2安打、1打点、打率は.235となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-07 06:52:11 更新