「大会ベストキット候補だ」日本代表の白ユニが満点評価！ 英メディアの“ユニホーム版W杯”で快進撃！「美しい」「驚異的」
北中米ワールドカップの開幕を前に、日本代表のユニホームが海外メディアから高い評価を受けている。
イギリスメディア『THE Sun』は、「世界の頂上でワールドカップ・オブ・キットにランクインしたすべてのシャツ。コンゴ民主共和国の奇抜なユニホーム、日本の驚異的なユニホーム、そしてスペインの勝利の方程式など」と題した特集を掲載。出場48か国のユニホームを独自に採点し、“ユニホーム版ワールドカップ”を開催した。
同メディアは「ワールドカップで最もワクワクする点のひとつは、間違いなく新しいユニホームを見ることだ」と紹介。各国のホームとアウェーのユニホームをそれぞれ10点満点で評価し、実際の大会の組み合わせに沿ってランキングを作成した。
グループFでは日本が圧倒的な評価を獲得。ホームユニホームが８点、アウェーユニホームが満点の10点となり、合計18点で首位に立った。スウェーデン（14点）、オランダ（13点）、チュニジア（10点）を上回る結果となっている。
『THE Sun』は日本のユニホームについて、「日本はアディダスとタッグを組み、美しいブルーのホームユニホームと、大会ベストキット候補にも挙げられる白地にマルチカラーのピンストライプと黒のトリムがあしらわれたアウェーユニホームのおかげで、グループFで３戦全勝という快進撃を見せた。素晴らしい」と絶賛した。
特にアウェーユニホームへの評価は抜群で、全出場国の中でも最高レベルの採点を獲得。白を基調にしたデザインとマルチカラーのストライプが高く評価されたようだ。
さらにノックアウトラウンドでも日本は快進撃を続けた。32強でブラジルを18−15で撃破すると、ベスト16ではメキシコ、準々決勝ではキュラソーを下して4強入り。準決勝で19点を獲得したスペインに18−19で惜しくも敗れたものの、３位決定戦ではコンゴ民主共和国を18−15で破り、“ユニホームW杯”で堂々の３位に輝いた。
なお、このランキングではスペインが南アフリカに勝利して優勝。日本は実際のピッチではなくユニホーム評価という舞台ながら、世界屈指のデザインとして高い支持を集める結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
イギリスメディア『THE Sun』は、「世界の頂上でワールドカップ・オブ・キットにランクインしたすべてのシャツ。コンゴ民主共和国の奇抜なユニホーム、日本の驚異的なユニホーム、そしてスペインの勝利の方程式など」と題した特集を掲載。出場48か国のユニホームを独自に採点し、“ユニホーム版ワールドカップ”を開催した。
グループFでは日本が圧倒的な評価を獲得。ホームユニホームが８点、アウェーユニホームが満点の10点となり、合計18点で首位に立った。スウェーデン（14点）、オランダ（13点）、チュニジア（10点）を上回る結果となっている。
『THE Sun』は日本のユニホームについて、「日本はアディダスとタッグを組み、美しいブルーのホームユニホームと、大会ベストキット候補にも挙げられる白地にマルチカラーのピンストライプと黒のトリムがあしらわれたアウェーユニホームのおかげで、グループFで３戦全勝という快進撃を見せた。素晴らしい」と絶賛した。
特にアウェーユニホームへの評価は抜群で、全出場国の中でも最高レベルの採点を獲得。白を基調にしたデザインとマルチカラーのストライプが高く評価されたようだ。
さらにノックアウトラウンドでも日本は快進撃を続けた。32強でブラジルを18−15で撃破すると、ベスト16ではメキシコ、準々決勝ではキュラソーを下して4強入り。準決勝で19点を獲得したスペインに18−19で惜しくも敗れたものの、３位決定戦ではコンゴ民主共和国を18−15で破り、“ユニホームW杯”で堂々の３位に輝いた。
なお、このランキングではスペインが南アフリカに勝利して優勝。日本は実際のピッチではなくユニホーム評価という舞台ながら、世界屈指のデザインとして高い支持を集める結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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