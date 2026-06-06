「大会ベストキット候補だ」日本代表の白ユニが満点評価！ 英メディアの“ユニホーム版W杯”で快進撃！「美しい」「驚異的」

「大会ベストキット候補だ」日本代表の白ユニが満点評価！ 英メディアの“ユニホーム版W杯”で快進撃！「美しい」「驚異的」