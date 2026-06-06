BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が、練習生時代の未公開映像を公開した。

4日夜、HYBE（ハイブ）レーベルズのYouTube（ユーチューブ）チャンネルに初フルアルバム「HOME」関連動画「HOME VIDEO Ep.2：HOME」を掲載した。

新アルバム制作エピソードを扱ったコンテンツで、新作を制作する過程などが収められた。その中に、練習生時代の未公開映像を収めた制作記録がサプライズで入った。

動画でメンバーは「正規アルバムは軽い意味ではなく、チームの物語として真摯（しんし）に作りたかった。アルバム制作でこんなに苦しんだことは初めてです」と語り、難しかった準備過程を振り返った。さらに「いつでも戻りたい場所になってほしいと思い「HOME」を完成させました。チームのChapter 1を締めくくると同時にChapter 2を予告するアルバムです」と説明した。

韓国の音楽専門メディアのヘラルド・ミューズは6日「6人のメンバーは、これまでの活動で経験した苦労や不安も隠さずに語った」と報じた。

映像で「一生懸命やらなければ不安になるけれど、今はむしろ安定感を感じています。人生は1度きりだから、必ずトップに立たなければならないというプレッシャーがあります。アイドル生活で苦しかったことを解消すると、誰かに甘い言葉として聞こえるのではないかと心配でした。このような話をただ語ると感傷的になるけれど、毒気を装着すれば物語になります。だからこそ、今回のカムバックをより切実に準備しました」と、切実に語った。

同アルバムは、8日にリリースする。