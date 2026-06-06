【国際親善試合】日本女子代表 vs 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）

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なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦。15時50分のキックオフを前にスタメンが発表された。

今年3月のAFC女子アジアカップ優勝後にニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い退任。ニールセン政権でコーチを務め、4月のアメリカ遠征で監督代行を務めた狩野倫久氏が指揮官に就任し、今活動からは新コーチの内田篤人氏（元日本代表DF）、近賀ゆかり氏（元なでしこジャパンDF）、佐野智之氏（前ガンバ大阪アカデミーリードGKコーチ）なども合流。6月9日を含めた南アフリカとの連戦は、1年後に迫るFIFA女子ワールドカップに向けた新体制のまさに船出となる。

新体制での第1戦は、長谷川唯、長野風花、藤野あおば、清水梨紗、古賀塔子などの主力が揃って先発。キャプテンは山下杏也加が務める。システムは4月のアメリカ遠征で使っていた4−2−3−1、もしくはニールセン時代と同じ4−3−3（いずれも守備時は4−4−2ブロック）と見られ、田中美南と松窪真心がベンチスタートとなったCFには清家貴子か谷川萌々子が入るか。

【スタメン】

▼GK

1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF

2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）

3 南萌華（ブライトン／イングランド）

6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）

13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）

▼MF

7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

10 長野風花（リヴァプール／イングランド）

14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

▼FW

8 清家貴子（ブライトン／イングランド）

【ベンチスタート】

4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

5 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

9 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）

16 伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）

17 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）

18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）

20 籾木結花（エヴァートン／イングランド）

21 竹重杏歌理（フェイエノールト／オランダ）

22 遠藤優（ウェストハム／イングランド）

23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

（ABEMA／なでしこジャパン）

