倉持由香、息子の顔出し家族ショットに注目集まる「すごい大きくなりましたね〜！」
100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が、自身のXを更新し、夫でプロゲーマーのふ〜ど氏と息子との家族3ショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】大きくなった息子＆イケメン夫！倉持由香の家族3ショット
息子が5歳になったそうで「今日で湊は5歳になりました！誕生日記念に韓国旅行へ」と家族写真を公開。その後も「朝ごはんは納豆チゲを食べました 副菜がたくさんで嬉しい〜」と家族旅行を楽しむ写真をアップした。
これにファンは「5歳！時の経つのは早いものですね…！湊が5歳になるということは倉持さんもママ5年生ですね。お疲れ様です」「すごい大きくなりましたね〜！今年一年もいい年でありますように」「おっきくなったねー」などと反応している。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。
【写真】大きくなった息子＆イケメン夫！倉持由香の家族3ショット
息子が5歳になったそうで「今日で湊は5歳になりました！誕生日記念に韓国旅行へ」と家族写真を公開。その後も「朝ごはんは納豆チゲを食べました 副菜がたくさんで嬉しい〜」と家族旅行を楽しむ写真をアップした。
倉持は、2019年11月にプロゲーマーのふ〜ど氏と結婚、21年6月に第1子となる男児を出産している。
結婚した際は『ストリートファイターIV』がきっかけで出会い、約10年の交際期間といい「共通の趣味であるゲームを一緒にプレイしたり、ふ〜どさんの出場する大会の応援に行ったり、2人の大好物のラーメンを食べ歩いたり、共通の友達と自宅で遊ぶ日々を経て、『この人と結婚したら、この先の人生もずっと毎日楽しく笑って暮らせそうだなぁ』と思えることができ、結婚という道に進むこととなりました」と、道のりを説明していた。