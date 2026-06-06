また不在なの？「厳しいな」「大丈夫かな」森保Ｊで“３日連続欠席”にファン不安「まだ完全にフィットしてなかったんじゃないのかな」
５月31日のＷ杯壮行試合アイスランド戦を終え、事前キャンプ地モンテレイに移動した日本代表。現地６月３日から活動をスタートさせたチームで、遠藤航はいまだグラウンドに姿を現わしていない。
アイスランド戦で久々の実戦復帰を果たしたキャプテンは、「足の違和感」により前半のみで交代。状態が懸念されているなか、モンテレイでは初日からホテルで別メニュー。５日のトレーニングも欠席した。
３日連続の不在に、SNS上では「厳しいな」「ちょっと気になるけど...」「大丈夫かな...？」「キツイでしょ」「もう遠藤は間に合わないんだろ？」「まだ完全にフィットしてなかったんじゃないのかな」といった声があがっている。
なお、アイスランド戦に限定出場した吉田麻也が、５日に“サポートプレーヤー”として再合流。さっそく練習に参加している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これは期待できる！ 塩貝健人の多彩なシュートバリエーション！
アイスランド戦で久々の実戦復帰を果たしたキャプテンは、「足の違和感」により前半のみで交代。状態が懸念されているなか、モンテレイでは初日からホテルで別メニュー。５日のトレーニングも欠席した。
３日連続の不在に、SNS上では「厳しいな」「ちょっと気になるけど...」「大丈夫かな...？」「キツイでしょ」「もう遠藤は間に合わないんだろ？」「まだ完全にフィットしてなかったんじゃないのかな」といった声があがっている。
なお、アイスランド戦に限定出場した吉田麻也が、５日に“サポートプレーヤー”として再合流。さっそく練習に参加している。
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