モンテレイで活動３日目を迎えた森保ジャパン。遠藤はこの日も別メニュー調整となった。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　５月31日のＷ杯壮行試合アイスランド戦を終え、事前キャンプ地モンテレイに移動した日本代表。現地６月３日から活動をスタートさせたチームで、遠藤航はいまだグラウンドに姿を現わしていない。

　アイスランド戦で久々の実戦復帰を果たしたキャプテンは、「足の違和感」により前半のみで交代。状態が懸念されているなか、モンテレイでは初日からホテルで別メニュー。５日のトレーニングも欠席した。
 
　３日連続の不在に、SNS上では「厳しいな」「ちょっと気になるけど...」「大丈夫かな...？」「キツイでしょ」「もう遠藤は間に合わないんだろ？」「まだ完全にフィットしてなかったんじゃないのかな」といった声があがっている。

　なお、アイスランド戦に限定出場した吉田麻也が、５日に“サポートプレーヤー”として再合流。さっそく練習に参加している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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