「とても有名」合宿地メキシコで大人気の日本代表戦士は？ 本人は「なんか愛されてるな」【現地発】
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、事前キャップ地のメキシコ・モンテレイでキャンプを張っている。
とりわけ現地で人気なのが、レアル・ソシエダのMF久保建英だ。
４日のトレーニング前には、その姿を一目見ようと練習場を訪れたメキシコのファンから、「クボー、クボー」と声を掛けられ、手を振って応える場面もあった。
現地メディアの一番のお目当ても、このレフティだ。25歳の誕生日を迎えたこの日の練習後には、日本の報道陣の取材を受けた後、海外記者から囲まれ、流暢なスペイン語で対応していた。
本人もスペイン語圏での注目度の高さについて、「なんか愛されてるなって感じはしますね。メキシコなんか特に。そういう感じはします」と話している。
「けっこう街とかでも声をかけてくれるんで。ヨーロッパとはまた違いますけど、スペイン語も敬語を使う方が多いんで、そういった意味では優しいスペイン語だなとは思います」
モンテレイを訪れるのは、23年夏にソシエダが行なったメキシコツアー以来３年ぶりだ。
「（その時のホテルの）たぶん一軒先のホテルに泊まってて、全く場所も一緒だったんで、懐かしいなとは思ってました」
スペインの大手スポーツ紙『AS』のメキシコ版のジャヒール・カルデナス記者は、そのメキシコツアーで久保の知名度が高まったと話す。
「ここモンテレイで、クボのことはよく知られている。レアル・ソシエダの一員としてモンテレイを訪れたからね。ここではとても有名なんだ。メキシコのメディアで最も注目を集めている選手だよ」
陽気で、スペイン語が堪能で、高度なテクニックを駆使してDFを翻弄する。日本人レフティにメキシコ人も魅了されているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
とりわけ現地で人気なのが、レアル・ソシエダのMF久保建英だ。
４日のトレーニング前には、その姿を一目見ようと練習場を訪れたメキシコのファンから、「クボー、クボー」と声を掛けられ、手を振って応える場面もあった。
現地メディアの一番のお目当ても、このレフティだ。25歳の誕生日を迎えたこの日の練習後には、日本の報道陣の取材を受けた後、海外記者から囲まれ、流暢なスペイン語で対応していた。
「けっこう街とかでも声をかけてくれるんで。ヨーロッパとはまた違いますけど、スペイン語も敬語を使う方が多いんで、そういった意味では優しいスペイン語だなとは思います」
モンテレイを訪れるのは、23年夏にソシエダが行なったメキシコツアー以来３年ぶりだ。
「（その時のホテルの）たぶん一軒先のホテルに泊まってて、全く場所も一緒だったんで、懐かしいなとは思ってました」
スペインの大手スポーツ紙『AS』のメキシコ版のジャヒール・カルデナス記者は、そのメキシコツアーで久保の知名度が高まったと話す。
「ここモンテレイで、クボのことはよく知られている。レアル・ソシエダの一員としてモンテレイを訪れたからね。ここではとても有名なんだ。メキシコのメディアで最も注目を集めている選手だよ」
陽気で、スペイン語が堪能で、高度なテクニックを駆使してDFを翻弄する。日本人レフティにメキシコ人も魅了されているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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