『THE MUSIC DAY 2026』7.4放送決定！ 総合司会は櫻井翔、9時間半のLIVEを届ける
日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』が、日本テレビ系にて7月4日13時30分から9時間半にわたり、幕張メッセから生放送されることが決まった。
【写真】昨年も豪華だった！ 『THE MUSIC DAY 2025』出演アーティスト
総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演する。
今年のテーマは「音楽の物語」。テレビだからこそできる世代も性別も全てを超えた、みんなでつながる9時間半を届ける。
総合司会の櫻井翔は「昨年より放送時間もさらに長くなり、例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています。気づけば14回目になりますが、毎年、『THE MUSIC DAY』が“夏のはじまり”のような番組になったらいいなと思いながらやっています。今年も豪華なアーティストの皆さんとともに、『夏が始まったな』と感じてもらえるような、熱量のある時間を届けられたらうれしいです」と意気込みを語った。
また、今年のテーマ「音楽の物語」について、「アーティストの皆さんそれぞれに、楽曲や活動を通して積み重ねてきた“物語”があると思っています。一方で、音楽を聴く視聴者の皆さんにも、『この曲を聴いていた頃、こんなことがあったな』とか、それぞれの思い出や物語があると思っていて。アーティストの方々が届ける物語と、観てくださる皆さん自身の物語を、この番組が結ぶ存在になれたらいいなと思っています」と話した。
自身のターニングポイントになった楽曲については、「シブがき隊さんの『スシ食いねェ！』ですね。初めてテレビに出て踊った曲です。当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には『カメラに映らない場所で踊らせてください』という、今思うとすごく不思議なお願いをしていました（笑）。画面から見て右後ろの端の方で、なるべく目立たないように踊っていたのを覚えています。その後、オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、僕にとって“初めてテレビに出て踊った曲”として、すごく印象に残っています」と明かした。
最後に視聴者に向け、「今年は例年以上に長い9時間半の生放送になりますし、幅広い世代のアーティストの皆さんに出演していただきます。もちろん全部見ていただけたらうれしいですが、どのタイミングから見始めても楽しめる番組になっていると思います。生放送ならではの“今まさに幕張でやっている！”というライブ感を、テレビの前で一緒に感じながら楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】昨年も豪華だった！ 『THE MUSIC DAY 2025』出演アーティスト
総合司会は14年連続となる櫻井翔。MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美・日本テレビアナウンサー、ネクストゲート進行を市來玲奈・日本テレビアナウンサーが務め、総勢60組を超えるアーティストが出演する。
今年のテーマは「音楽の物語」。テレビだからこそできる世代も性別も全てを超えた、みんなでつながる9時間半を届ける。
また、今年のテーマ「音楽の物語」について、「アーティストの皆さんそれぞれに、楽曲や活動を通して積み重ねてきた“物語”があると思っています。一方で、音楽を聴く視聴者の皆さんにも、『この曲を聴いていた頃、こんなことがあったな』とか、それぞれの思い出や物語があると思っていて。アーティストの方々が届ける物語と、観てくださる皆さん自身の物語を、この番組が結ぶ存在になれたらいいなと思っています」と話した。
自身のターニングポイントになった楽曲については、「シブがき隊さんの『スシ食いねェ！』ですね。初めてテレビに出て踊った曲です。当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には『カメラに映らない場所で踊らせてください』という、今思うとすごく不思議なお願いをしていました（笑）。画面から見て右後ろの端の方で、なるべく目立たないように踊っていたのを覚えています。その後、オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、僕にとって“初めてテレビに出て踊った曲”として、すごく印象に残っています」と明かした。
最後に視聴者に向け、「今年は例年以上に長い9時間半の生放送になりますし、幅広い世代のアーティストの皆さんに出演していただきます。もちろん全部見ていただけたらうれしいですが、どのタイミングから見始めても楽しめる番組になっていると思います。生放送ならではの“今まさに幕張でやっている！”というライブ感を、テレビの前で一緒に感じながら楽しんでいただけたらうれしいです」とメッセージを寄せた。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。