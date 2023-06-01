主演・庄司浩平、『余命３ヶ月のサレ夫』スピンオフドラマ後編は…心温まるアナザーストーリー！

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

6月5日（金）に放送された第7話では、高坂葵（白洲）が入院中の病院からリモートでプレゼンに参加するなど、仕事と闘病に励む姿に胸が熱くなる場面が描かれた。

その一方では、葵の実家に入り込んだ美月（桜井）のもとに毒親・加納彩美（筒井真理子）まで押しかけてくるというカオスな出来事も起こり、次回放送の最終話に向け期待が高まっている。

そんななか、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、葵を慕う“弟系後輩”岩崎一樹目線で描く庄司浩平主演のスピンオフドラマ『岩崎一樹は放っておけない』の後編「俺たち同担」の独占配信がスタート。

すでに配信中の前編「俺たちの伸びしろ」では、人事部の藤野真莉（新川優愛）から葵のピンチヒッターという重大任務を託された岩崎が、新入社員の教育係に。ハイスペックだけれど協調性ゼロというクセ強新人・嶋田智花（清宮レイ）との向き合い方に悩む姿が描かれた。

後編は、仕事にフィーチャーした前編とはひと味違い、葵の妹・楓（森日菜美）から相談を受けた岩崎が、パパに代わって蓮（小野晄士朗）を元気づけようと奮闘する姿が描かれる。

本編が放送されるたび、SNSでは葵の息子・蓮を演じる小野晄士朗の健気な姿が話題に。「かわいさと健気さが癒やし」「俺に守らせろ！」など多くのコメントが寄せられている。

そんな蓮は、まだ5歳にも関わらず、闘病中の父に心配をかけまいと不安や寂しさを堪え、葵の前では元気いっぱい明るく振る舞っている。しかし、その我慢もとうとう限界。表情を曇らせることが増えていく。

蓮を心配した楓から相談を受けた岩崎は、一念発起。「先輩の代わり、絶対やり遂げましょう」と、パパ・葵に代わって蓮を楽しませる計画を立てる。

楓から見せてもらった葵と蓮の“やりたいことリスト”を参考に、岩崎は蓮と楓と遊園地で思いきり遊ぶことに。しかし、大好きなはずの乗り物に乗っても蓮の表情は暗いまま。

一生懸命“パパの代わり”になろうとする岩崎だが、蓮の言葉にふと「そうじゃないんだ！」と気づいて…。

◆心温まるアナザーストーリー！

余命宣告を受けたうえ、妻とその不倫相手に遺産を狙われるという“サレ夫VSシタ妻”のし烈な戦いを描く本編とはひと味違うこのスピンオフドラマ後編には、庄司をはじめ白洲や森、小野が登場。

本編では描ききれない“闘病を支える人々”の複雑な心境にフィーチャーした心温まるアナザーストーリーだ。

明るく振る舞っている蓮の本音が丁寧に描かれる本作には、岩崎が楓や元気を取り戻した蓮とはしゃぐシーンも登場。本編では描ききれない、素顔の岩崎を垣間見ることができる。

パパの代わりじゃない、みんなパパのことが大好きな“同担”なんだ――。元気づけるんじゃない、今日は同担3人で思いきり楽しく遊ぼう。そして次は、みんなの推し・葵も一緒に来よう…。

闘病を支える人たちが前向きな想いで過ごす1日を描いた心温まる物語にほっこりすること必至だ。