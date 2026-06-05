スタジオには気象予報士の平島さんです。

突然ですが武道さん、「幻のアジサイ」を知っていますか？

その幻のアジサイが見頃を迎えているということで撮影してきました。



射水市の太閤山ランドです。園内には、およそ１５０種、２万株のアジサイが植えられていて、色とりどりのアジサイが少しずつ色づき始めています。その中でひときわ目を引くアジサイがあります。



それが「幻のアジサイ」なんですね。





県民公園太閤山ランド 山口円華さん「このアジサイはシチダンカと言いまして、江戸時代にシーボルトが紹介して以降、しばらく見られなかったアジサイで、かつて幻のアジサイと言われていたアジサイです」「この花びらに見える部分が、額と言いまして、その額が何枚にも重なっている様子から段のように見えるということでシチダンカ（七段花）と名前がついています」このシチダンカ、例年に比べて多くの花を咲かせていて、見頃は今月中旬ごろまでということです。また園内の水辺では、スイレンも。県民公園太閤山ランド 山口円華さん「今がちょうど、きれいなピンクが見られます。天気のいい日には朝方からたくさんのスイレンが咲きますので、夕方まで楽しめます」毎日、訪れている人は…スイレンを見に来た人「このスイレン見るがが楽しみなが。りりしくねパーンと作ったように咲いとんがね」きょうの県内は高気圧に覆われて、午前中を中心に晴れました。富山空港では２９．６度と、７月中旬並みの暑さとなり各地で気温が上がりました。日に日に暑さが増す中、太閤山ランドではアジサイがきれいな花を咲かせられるよう、毎日の水やりに気を配っています。太閤山ランドでは今月１９日から「あじさい祭り」が始まります。またあさっては、この太閤山ランドを会場に「日本海ガス絆ホールディングスプレゼンツ いっちゃん！リレーマラソン２０２６」も行われます。ＫＮＢテレビで特別番組を放送するほか、ＹｏｕＴｕｂｅでも生配信します。ランナーの皆さん、当日の天気が気になりますよね。では、気になる週末の天気です。あすの予想天気図です。日本海を進む低気圧の影響で、日付が変わったあとの未明から明け方にかけては、一時的に雨が降る予想です。日中には雨も止み、その後は曇り空が続きそうです。そして、あさって日曜日です。朝のうちは晴れそうですが、次第に西から低気圧や前線が近づいてくる影響で、午後からは雲が広がりそうです。日差しは強くなく極端な暑さは避けられそうですが、湿度は高くなりそうなので熱中症には気を付けてください。水分補給をしっかり行い、楽しいマラソンになるといいですね。