俳優の浅野忠信さんが映画『モータルコンバット／ネクストラウンド』の初日舞台挨拶に登壇しました。

【写真を見る】【浅野忠信】伝説的ゲーム実写化映画狎こγ罎蚤腑丱困雖瓩伴信も 「なんでこんな英語のセリフが多いんですか」





本作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」を実写化し、世界的ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。



前作から続投するスコーピオン（真田広之さん）、ライデン（浅野さん）らに加え、ファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバンさん）が参戦します。

人間界を守るライデンを演じた浅野さんは爐海隆屐▲ぅ鵐疋優轡△妊廛蹈癲璽轡腑鶻萋阿靴討たんですけど、大盛り上がりで！アメリカでも、世界中で大バズりしてる。早く日本で公開を迎えたいなって思ってたんで、今日本当に嬉しいです瓩函∨面の笑みで喜びを語りました。









本作を鑑賞して爛▲ションがすごすぎて僕も圧倒された。大人しく観られる映画じゃない。（声出しも）好きにしていただいて、怒られたらやめればいいんです瓩函▲罅璽皀薀垢鵬饐譴鯤┐せました。









続けて爐海海世韻力辰任垢韻鼻塀弍藜圓涼罎如頬佑一番英語喋れないんですよ。日本人ですし、英語を勉強してるだけの人ですから瓩函∩庵屬し爐覆里肪よりも英語のセリフが多いんですよ！瓩閥賚したことを明かし、会場には笑いが起こりました。









そして爛薀ぅ妊鵑録Г鵑平佑鯑海い討いないといけないから、やたら喋るんですよ。監督にも「僕、喋れないんだけど、なんでこんなセリフ多いんですか」って言ったら「お前の役は重要なんだ」って...。意外と重要な役なんですよ。自分でもビックリして瓩函¬鯤舛箸離ャップに戸惑いを隠せない様子でした。



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