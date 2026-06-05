「AYASEをふっ飛ばす強度の冨安」にファン熱視線！ ゲーム形式のメニューで見応えあるマッチアップ「完全復活が近そうで嬉しい」
見応え十分のマッチアップだ。
北中米ワールドカップに向け、森保一監督が率いる日本代表は現在、事前キャンプ地のモンテレイで準備を進めている。
活動２日目のトレーニングで、ゲーム形式のメニューでは、冨安健洋が鋭い寄せで上田綺世からボールを奪うシーンがあった。
『サッカーダイジェスト』公式のTik TokやYou Tubeチャンネルでそのシーンを公開。SNS上では「帰ってきたトミー」「上田あやせを抑える冨安」「AYASEをふっ飛ばすくらいの強度の冨安が帰ってきてくれて感動！」「完全復活が近そうで嬉しい」といったコメントが寄せられた。
５月31日に国立競技場で行なわれたアイスランド戦では、約２年ぶりの代表のピッチで奮闘した冨安。試合後には「連係、僕個人のコンディション、プレー内容も含めて、もっと上げていきたい」と語っていた27歳の状態は良さそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】その強度とスピードが凄すぎて滅！ 冨安が上田に鋭く寄せて奪い取る！
北中米ワールドカップに向け、森保一監督が率いる日本代表は現在、事前キャンプ地のモンテレイで準備を進めている。
活動２日目のトレーニングで、ゲーム形式のメニューでは、冨安健洋が鋭い寄せで上田綺世からボールを奪うシーンがあった。
『サッカーダイジェスト』公式のTik TokやYou Tubeチャンネルでそのシーンを公開。SNS上では「帰ってきたトミー」「上田あやせを抑える冨安」「AYASEをふっ飛ばすくらいの強度の冨安が帰ってきてくれて感動！」「完全復活が近そうで嬉しい」といったコメントが寄せられた。
５月31日に国立競技場で行なわれたアイスランド戦では、約２年ぶりの代表のピッチで奮闘した冨安。試合後には「連係、僕個人のコンディション、プレー内容も含めて、もっと上げていきたい」と語っていた27歳の状態は良さそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】その強度とスピードが凄すぎて滅！ 冨安が上田に鋭く寄せて奪い取る！