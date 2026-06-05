スポルティーバのYouTubeチャンネルで連載中の「林陵平のフットボールゼミ」が記念すべき第100回を迎えた。特別ゲストとして招かれたのは元日本代表センターバックの岩政大樹さん。日本代表のワールドカップグループリーグ初戦、オランダ戦の戦術的な部分を中心に掘り下げて語った。

【左シャドーの「空白」を埋めるのは誰か】

まず話題になったのは日本代表26名の選考だ。岩政さんは「三笘薫選手がいないところはかなり悩まれただろうな、というのが伺い知れるメンバーだった」と率直に語った。三笘の離脱に加え、シャドーを担う鈴木唯人も鎖骨骨折からの復帰途中でメンバー入りと、攻撃の核となるポジションに人材が集まらない台所事情が浮き彫りになった。

その一方で、ボランチを４人に絞り、フォワードには上田綺世、小川航基、後藤啓介、塩貝健人の４枚を確保した構成から、林さんは「3-5-2をやるんだろうなというのは感じる」と指摘。岩政さんも同意し、相手に持たれる展開を想定したうえでカウンターと守備の強度を重視した選考だという見方を示した。

3-4-2-1システムにおける左シャドーの人選が、オランダ戦を読み解く最大のカギになるという。林さんはボードを使いながら「森保さん的には、前田大然をシャドーに入れてくる可能性がある」と示唆。岩政さんもすぐに「ありそうな気がする」と応じた。

理由は明快だ。オランダはデンゼル・ダンフリースが右サイドを高い位置まで駆け上がるスタイルを取る。そのダンフリースと右センターバックのヤン・ポール・ファン・ヘッケを同時に見なければならない左シャドーには、守備での２度追いと広大なスペースへのスプリントが求められる。その結果、「走れる選手がここに絶対必要」という結論が一致した。

ハイプレス時の構造上、左シャドーがセンターバックにプレスをかけにいった直後、ダンフリースが背後へ抜け出すシーンが生じやすい。そのカバーをこなせる機動力と守備強度を兼ね備えた前田の名前が、議論のなかで繰り返し挙がった。

日本の最大の武器は序盤のハイプレスだ。3-4-2-1の構造はマンツーマン気味に相手を追いやすく、１トップの上田が中盤のフレンキー・デ・ヨングへのパスコースを消し、２人のシャドーが２人のセンターバックへ圧力をかける形は戦術的に筋が通っている。

ただし、岩政さんが「一番ここが不安」と語ったのは、ハイプレスを外されたあとで5-2-3の形で後ろに下がって構えざるを得なくなった局面だ。

「（そうして）セットしてしまったら、（前にボールを取りにいく）スイッチかからない」

オランダのフィルジル・ファン・ダイク、ファン・ヘッケ、デ・ヨングによる三角形のボール循環を前に、日本はプレスの出どころが掴めなくなるリスクがある。さらに、オランダのプレス回避の縦パスがブライアン・ブロビーのような身体能力の高いストライカーに収まった場合、一気にピンチを招きかねない。

【攻撃はイメージがしやすい】

守備ほど複雑ではないとふたりが口をそろえたのが攻撃面だ。鎌田大地が指揮者となり、久保建英、堂安律、上田を軸に組み立てるイメージは明確。オランダが4-2-3-1で構えるなら、日本のウイングバックが自然とフリーになりやすい構造で、「前進できる選手たちが揃っている」と林さんは言いきった。

カウンター時には、ダンフリースが上がって生じた裏の広大なスペースを前田に走らせるというイメージができる。

「（左ウイングバックの）中村敬斗に少し受けさせて、ダンフリース引っ張り出して、前田を走らせる」

最後にふたりが予想したスコアは１-１の引き分け。日本が勝利する場合は２-１という展開がもっとも現実的だという見方で一致した。

初戦がオランダという強豪だからこそ、前田大然をキーマンとしてシャドーで起用となるか。森保一監督が仕込むサプライズが、ワールドカップ初戦の最大の注目点になる。