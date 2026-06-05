元アイドルのGカップお姉さん・新海まき、新作写真集で魅せた理性破壊の極美くびれボディ披露♡

アイドルからグラビアの世界へ。Gカップお姉さんのくびれ際立つ美ボディが、古い洋館で妖艶に解き放たれる！

＜元アイドル、筋トレ美ボディで魅せる＞新海まき、デジタル写真集＆イメージ動画『耽美録（たんびろく）』6月5日発売！

新海まき・デジタル写真集『耽美録』©写真：澤田錠／Eye Factory

株式会社Eye Factoryは、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、グラビアアイドル・新海まきのデジタル写真集＆イメージ動画『耽美録』を2026年6月5日に発売。

本作は、写真集とイメージ動画の二本立て構成だ。イメージ動画は最大8Kの高精細映像に対応しており、彼女の繊細な表情や空気感まで臨場感豊かに体感できる。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

新海まきは、趣味の筋トレで作り上げた引き締まったウエストと、Gカップのグラマラスボディを誇る元アイドル。現在は日韓2拠点で活動し、幅広い層から熱い視線を集めている。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

横浜の洋館を舞台に魅せる5つの官能シーン

本作の舞台は、横浜・本牧に佇む古い洋館だ。美を耽溺するような官能的な世界観のなか、新海まきの妖艶な魅力が5つのシチュエーションで静かに露わになっていく。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

作中は「ソファでワインからの挑発」「オフィス緊急誘惑」「チェス敗北官能」「窓辺脱衣シーツ」「夜装選び誘惑」の全5章で構成。写真と動画の両面から、彼女の健康的な色気を堪能できる。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

本人も太鼓判「大人っぽい姿がたくさん見られる」

撮影を終えた新海は、「すごい妖艶な雰囲気で撮ってるので、大人っぽい姿がたくさん見られると思います。待っていてください」と自信をのぞかせる。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

タイトスカートにガーターベルトを合わせた衣装については、「いつもと違う感じで、とっても似合ってると言われました」と笑顔でコメント。さらにお気に入りのシーンとして、服を脱いでいくカットを挙げ、「お洋服から脱いでいくシーンがあるんですけど、胸元がすごいセクシーで、綺麗に映ってると思います」と見どころを語った。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

抜群のプロポーションを持つ新海まきが魅せる、大人の色気が詰まった渾身の一作だ。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

新海まきさん本人コメント

撮影を終えた新海は、「すごいバタバタで一瞬で終わったんですけど、とっても楽しくて。かっこいい面から大人っぽい面まで、いろんな私が見られると思うので楽しみです」と笑顔で振り返る。

現場の雰囲気については「和気あいあいとすごい楽しくて、遊びながらできたなと思います」とも語り、カメラマンとの息もぴったりだったようだ。「カメラマンさんがすごく面白くて、もう笑い死ぬぐらい笑いっぱなしでした」とのこと。



お気に入りの衣装を問うと、チェスをするシーンで「白いジャケットに白の下着を着てるのが、おしゃれでとってもお気に入りです」と即答。一方で「チェスの駒を落とすタイミングとかを考えながらやったのが、ちょっと難しかったです」と苦笑い。ベッドシーンについては「ゴロゴロしながら撮影したので、途中で寝ちゃいそうなぐらい眠くなってしまったんですけど、リラックスしてできたと思います」と笑った。



ファンへのメッセージとして、「もうすぐ28歳になるので、妖艶さがより増したと思うので、その大人っぽい姿を見てほしいです」と力強く語る新海。「今回8Kでの撮影が初めてだったので、どんな画質になるのか本当に私も楽しみなんですけど、よりリアルな私を見てもらえると思うので、ぜひ楽しんで見てください！」--その言葉に偽りはない。

新海まき ©写真：澤田錠／Eye Factory

【プロフィール】

新海まき（しんかい・まき）

1998年3月3日生まれ、神奈川県出身。グラビアアイドル。身長165cm

アイドル・ダンスボーカル等の活動を経て2021年にグラビアデビュー。オーディション「グラビアネクスト2020」審査員特別賞受賞。1st写真集『刻に咲く』（講談社）発売中。近年は日韓2拠点での発信も強化し、存在感を拡大中。

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