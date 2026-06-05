『今夜、秘密のキッチンで』慧が藤子にすべてを打ち明ける展開に「辛すぎる」「残酷」の声
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第9話が4日に放送。慧（高杉真宙）が藤子（瀧本美織）にすべてを打ち明ける展開にさまざまな声が集まっている。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話 海で語り合うあゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）
慧は藤子に「婚約を解消させてほしい。こんな気持ちで藤子と結婚できない。本当にごめん」と伝え、自分とあゆみ（木南）の間に起こったことを説明。藤子は「そんな話を信じろって？ いくらなんでも無理だよ」と口にし「あゆみさんのことを思い出したら私への気持ちが冷めたってこと？ そんなのおかしいよ。私たちの思い出はどうなるの？ それを全部放り出すような、慧はそんな人じゃないよね？」と訴えた。
慧は「藤子のことをずっと傷つけてるから」と答え「俺はもう、前の自分に戻ることはできない」とキッパリ。藤子は「あゆみさんには坪倉社長がいるんだよ？」と言うが、慧は「わかってる。だけど記憶が戻ったとき、生き返ったのは彼女と一緒に生きていくためなんだって思ったんだよ」と話した。慧と話した後、1人になった藤子は道で涙を流す。
あゆみは渉（中村俊介）にスマホを壊され、自宅に閉じ込められていたが、慧が鎌倉に向かったことを林太郎（安井順平）から聞き、家を飛び出す。あゆみと慧は鎌倉で再会し、慧は祖母の古民家を改装してイタリアン薬膳の店を出したいという夢を打ち明けた。するとそこに「迎えに来たよ、あゆみ」と渉が現れるのだった。
慧が藤子にすべてを打ち明け「婚約を解消させてほしい」と伝える展開に、視聴者からは「藤子さんが辛すぎるあまりにも」「藤子さん何も悪くない」「藤子さんが不憫すぎる」「キツい」「なんて残酷なんだ…」など藤子のことを思う声が相次いでいる。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第9話 海で語り合うあゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）
慧は藤子に「婚約を解消させてほしい。こんな気持ちで藤子と結婚できない。本当にごめん」と伝え、自分とあゆみ（木南）の間に起こったことを説明。藤子は「そんな話を信じろって？ いくらなんでも無理だよ」と口にし「あゆみさんのことを思い出したら私への気持ちが冷めたってこと？ そんなのおかしいよ。私たちの思い出はどうなるの？ それを全部放り出すような、慧はそんな人じゃないよね？」と訴えた。
あゆみは渉（中村俊介）にスマホを壊され、自宅に閉じ込められていたが、慧が鎌倉に向かったことを林太郎（安井順平）から聞き、家を飛び出す。あゆみと慧は鎌倉で再会し、慧は祖母の古民家を改装してイタリアン薬膳の店を出したいという夢を打ち明けた。するとそこに「迎えに来たよ、あゆみ」と渉が現れるのだった。
慧が藤子にすべてを打ち明け「婚約を解消させてほしい」と伝える展開に、視聴者からは「藤子さんが辛すぎるあまりにも」「藤子さん何も悪くない」「藤子さんが不憫すぎる」「キツい」「なんて残酷なんだ…」など藤子のことを思う声が相次いでいる。