「国会の質疑を見て泣く日が来るとは…」辺野古ボート事故遺族、文科省の発表は「全文に目を通して欲しい」

文部科学省の報告について 2

2026年5月23日 16:07

文部科学省の発表について、今日、改めて読み返してみました。事故から2ヶ月余り、知華に報告ができることが、初めて一つ出来たように思います。

様々な党の議員や行政の方々が他人事ではないと感じ、真剣に議論を続けてくださっている事に、心から感謝いたします。各委員会でなされた一連の質疑を何度も見ました。国会の質疑を見て泣く日が来るとは思っていませんでした。

私の小さな声が国会まで届いているとすれば、それはnoteやXに反応し、拡散いただいている方々のおかげです。noteやXのコメントにて意見を述べてくださる方々の声も同様に、国会議員の皆様に届いているように思います。党を超えた議員の方達が議論し未来を創り上げている今の現状を、知華にも見せてあげたかったと思います。皆様、ありがとうございます。

学校の安全管理体制について、再点検を行いガイドラインを見直すことは、これからの子供達を守ることにつながります。知華の死が無駄にならないためにも、同志社国際高校だけではなく、子供たちを預かる立場のすべての教育機関や学校において見直す機会となって欲しいと思います。

賛否分かれる内容や、現在進行中の政治的問題について教育で取り上げる場合、どちらか一方に偏った情報が提供されないように配慮することは、本来あって当然です。教育現場が萎縮する必要などありません。生徒と共に多角的視野で取り組むことを願っています。

今回の文部科学省の発表内容は、一人でも多くの方に一部の内容のみではなく全文に目を通して欲しいと思います。教育関係者はもちろんのこと、子を持つ親、将来を担う世代と接点を持つ方々が目を通し、議論を深めて欲しいと思います。

2026年5月24日追記

コメント、メールにて文部科学省が発表した全文はどこで読めますか？とお問い合わせを頂いております。文部科学省のホームページにはまだ掲載されておりませんでした。

初めて教育基本法第14条第2項に反するとした事例の文書として文部科学省のホームページに正式に掲載され、多くの教育関係者の方が全文を読み振り返る文書として残して頂きたいと切に願います。

※写真は2013年8月、知華4歳10ヶ月 日本へ一時帰国した際に撮影したもの

※編集部注：5月25日、文部科学省は認定の根拠となった調査結果をホームページで公開した。