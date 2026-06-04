宮舘涼太の“赤カラコン＆赤ネイル”姿に衝撃！重め前髪からのぞく妖艶なまなざしに「びっくりするくらい美しい」「恋に落ちた」「この視線は反則じゃない？」の声

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが更新。宮舘涼太（Snow Man）のオフショットが公開され、注目を集めている。

【写真】宮舘涼太の“赤カラコン＆赤ネイル”姿／“青カラコン”姿／『タミ恋』オフショット

■宮舘涼太、赤カラコン＆赤ネイルで“黒エータ”に

公開されたのは、前髪を重めに下ろし、黒スーツに身を包んだ宮舘のソロショット。赤いカラコンを入れたまなざしでカメラを見つめ、両手を顔の前で開いたポーズを決めている。指先には赤いネイルが施されており、ダークな衣装と相まって妖艶な雰囲気を放っている。

また別投稿では、白いもやの中から登場する“黒エータ”の姿も公開。黒シャツにベスト、ジャケットを合わせたオールブラックコーデで、胸元のチェーンアクセサリーも印象的だ。光を受けながらたたずむ姿からは、ミステリアスで存在感のあるビジュアルが際立っている。

コメント欄には「黒エータも好き」「ビジュ良すぎる」「最強すぎる」「妖艶で見惚れてしまう」「びっくりするくらい美しい」「血管えぐい」「艶やかな赤ネイル素敵」「恋に落ちた」「この視線は反則じゃない？」などの声が寄せられている。