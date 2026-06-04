12年ぶりに日本へ帰ってきたラージSUVに反響集まる！

日産は2026年6月3日、米国で生産するクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場へ導入し、同日より注文受付を開始したと発表しました。

ムラーノは2004年に日本へ導入されたクロスオーバーSUVで、流麗なデザインと上質な乗り心地を特徴とするモデルです。しかし、国内販売は2015年に終了。それ以来、日本市場から姿を消していました。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”ムラーノ」です！（66枚）

今回発表された新型ムラーノは、米国テネシー州のスマーナ工場で生産される北米向けモデルをベースとした車両です。

国土交通省が2026年2月に創設した米国製乗用車の認定制度を活用することで、日本への正規導入が実現しました。

新型ムラーノの最大の特徴は、北米市場で高い人気を誇るプレミアムSUVらしい存在感のあるスタイリングです。

ボディサイズは全長4900mm×全幅1980mm×全高1725mm、ホイールベース2825mm。全幅は1980mmに達し、日本市場で販売されるSUVのなかでもかなりワイドな部類に入ります。

フロントには薄型LEDヘッドライトを採用し、リアには左右をつなぐ横一文字調のコンビネーションランプを装備。20インチアルミホイールも標準装備され、堂々とした存在感を演出しています。

ボディカラーはターコイズブルー、スーパーブラック、プリズムホワイトの3色を設定。北米モデルらしい鮮やかなターコイズブルーは、日本市場でも大きな注目を集めそうです。

インテリアには12.3インチディスプレイを2画面配置した最新のコックピットを採用しています。

さらに、運転席・助手席パワーシートやシートヒーター、ワイヤレス充電器、Apple CarPlayおよびAndroid Auto対応ディスプレイオーディオなどを標準装備。プレミアムSUVにふさわしい快適装備も充実しています。

パワーユニットには、日本市場初導入となる2リッター直列4気筒VCターボエンジンを搭載します。

可変圧縮比技術を採用したこのエンジンは、最高出力245馬力・最大トルク352Nmを発生。9速ATと4WDシステムを組み合わせることで、高い動力性能と燃費性能の両立を目指しています。使用燃料が無鉛レギュラーガソリンという点も特徴です。

また、専用チューニングが施された周波数感応型ダンパーや電動パワーステアリングによって、大柄なボディでありながら快適な乗り心地と優れたハンドリング性能を実現したとしています。

安全装備も充実しています。プロパイロットやインテリジェント アラウンドビューモニターを標準装備するほか、車体下の状況を映像で確認できる「インビジブルフードビュー」、交差点などで左右の視界を補助する「フロントワイドビュー」なども搭載。大型SUVの運転をサポートします。

なお、日本へ導入されるムラーノは北米仕様をベースとしているため左ハンドル仕様となります。

また、日産が公開している留意事項説明書によると、日本仕様車のような型式認定車ではなく持ち込み登録車扱いとなり、登録時には実測値が適用されることも案内されています。

価格（消費税込）は4WDの「SV」グレードのみの設定で796万4000円。発売は2027年初頭を予定しています。

上質な素材でまとめられた新型ムラーノの室内。前席シートヒーターやパワーシートなど快適装備も充実している

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約12年ぶりに日本市場へ復活する新型ムラーノに対し、SNSなどでは多くの反響が寄せられています。

なかでも注目を集めているのが、日本初導入となるVCターボエンジンです。

ネット上では「純ガソリンターボエンジンはいいね」「最近こういうエンジンのクルマが少なくなったから気になる」「一度乗ってみたい」「電動化ばかりの時代だから逆に新鮮」といったコメントが見られました。

また、「ムラーノ復活はうれしい」「昔のスカイラインクロスオーバーを思い出した」「北米の日産らしいモデルが日本で買えるのは面白い」など、かつての日産SUVを知るユーザーから歓迎する声も寄せられています。

一方で、左ハンドル仕様については「左ハンドルって憧れる」「北米仕様そのままなのが魅力」「輸入車らしくて良い」と評価する意見がある一方、「駐車場や料金所で不便そう」「慣れるまで大変そう」といった声も見られました。

さらに、全幅1980mmというサイズ感にも注目が集まっています。

「かっこいいけど車幅が広いのが気になる」「駐車場は厳しそう」「街中では少し大きすぎるかも」といった意見がある一方で、「その分、車内はかなり広そう」「長距離移動は快適そう」「ファミリーカーとして魅力的」という声も寄せられています。

また、「品質が気になる」「実際の作り込みを見てみたい」といった慎重な意見も見受けられました。

約12年ぶりの復活を果たした新型ムラーノ。日本初導入のVCターボエンジンや左ハンドル仕様という個性的なキャラクターもあり、発売に向けて今後さらに注目を集めそうです。