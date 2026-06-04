開催：2026.6.4

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 4 - 5 [アスレチックス]

MLBの試合が4日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとアスレチックスが対戦した。

カブスの先発投手はコリン・レイ、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。

1回表、4番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 CHC 0-1 ATH

2回表、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 CHC 0-2 ATH

2回裏、4番 鈴木誠也 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-2 ATH

3回裏、2番 ピート・クローアームストロング 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでカブス得点 CHC 3-2 ATH

4回裏、7番 マイケル・ブッシュ 12球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでカブス得点 CHC 4-2 ATH

8回表、1番 コルビー・トーマス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 CHC 4-3 ATH、4番 タイラー・ソダーストロム 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 CHC 4-4 ATH

10回表、2番 ニック・カーツ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 CHC 4-5 ATH

試合は4対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのホーガン・ハリスで、ここまで3勝0敗5S。負け投手はカブスのイーサン・ロバーツで、ここまで0勝1敗0S。アスレチックスのスターナーにセーブがつき、2勝3敗1Sとなっている。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.239となっている。

ここまでカブスは32勝30敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方アスレチックスは30勝31敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 13:50:44 更新