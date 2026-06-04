スバル新型「ステーションワゴンSUV」初公開！

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ レイバック（以下、レイバック）」に新設定される「S：HEV」モデルのティザーサイトをオープンし、仕様やデザインを初公開しました。

今回、レイバックのFタイプへの改良にあわせ、新たなモデルとしてストロングハイブリッドシステムを搭載する「レイバック S：HEV」をラインナップに追加。同年7月に正式発表される予定です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「ワゴンSUV」です！（30枚以上）

現行のレイバックは2023年10月に登場した日本市場向けのステーションワゴンSUVです。

ステーションワゴン「レヴォーグ」が持つ安全・スポーティ・実用性という3つの価値をベースに、SUVならではの使い勝手の良さと上質さを融合。スバルSUVにおいて、唯一無二のキャラクターを持つモデルとして誕生しました。

今回の新型モデルに搭載されるパワートレインには、スバルが開発した本格的なストロングハイブリッドシステム「S：HEV」を採用しています。

このシステムは「クロストレック」や「フォレスター」といった主要SUVにも搭載される共通のコア技術であり、2.5リッター水平対向4気筒直噴エンジンに2つのモーター（駆動用・発電用）を内蔵したトランスアクスル、および総電力量1.1kWhの高電圧バッテリーで構成。これにより、電気自動車のようにモーターのみで走行する「EVドライブモード」が可能となりました。

加えて、従来の1.8リッターターボモデルには設定のなかった、2つのモードを切り替えられる悪路走破システム「X-MODE」がS：HEVモデルには新たに採用されています。

新たなパワーユニットを搭載することで、外観デザインにも違いが生じています。

デザインコンセプトには「凛（りん）×包（ほう）」を掲げ、エクステリアは、ヘッドランプからシームレスにグリルへつながる形状でスポーティさを強調し、横方向に広がるバンパーデザインを採用しました。

さらに、従来から継続設定される1.8リッターターボモデルには、インタークーラー冷却用のエアインテーク（空気取り入れ口）がボンネット上に配置されていますが、自然吸気の2.5リッターエンジンを採用したS：HEVモデルではこれが不要となり、エアインテークを廃した専用デザインのアルミ製フロントフードが採用され、高さを抑えた滑らかなフロントシルエットを実現しています。

インテリアはリラックスできる空間を目指し、全車に本革シートを標準装備しました。

グレード構成は「Premium S：HEV EX」と「Premium Black S：HEV EX」の2種類。Premium S：HEV EXには、内装にタンカラーのナッパレザーシートが標準装備されるほか、ハンズフリーオープンパワーリアゲートや、ハーマンカードンサウンドシステムが標準で組み込まれます。

一方のPremium Black S：HEV EXはドアミラーやリアオーナメント、内装の各部をブラックやシルバーステッチで統一した仕様となっており、快適装備などはメーカー装着オプションとして用意されます。

ボディサイズおよびパッケージングについても、1.8リッターターボモデルから変更が加えられました。

レイバック S：HEVのボディサイズは、全長4735mm×全幅1820mm×全高1550mm（ルーフアンテナ含む）です。1.8リッターターボモデル（全長4770mm×全幅1820mm×全高1570mm）と比較すると、全幅は同等ながらも、前後オーバーハングの短縮により全長が35mm短くなっています。

さらに、悪路走破性を考慮して180mmの最低地上高を確保しつつ、全高はターボモデル比で20mm低い1550mmに設定。一般的な機械式（立体）駐車場への入庫に対応した実用性と引き締まったスポーティなシルエット、走行性能の両立を図りました。

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なお、スバル販売店への独自取材により、レイバック S：HEVの大まかな価格が明らかになりました。

今回の一部改良（Fタイプ）に伴う1.8リッターターボモデルの「Limited EX」グレードの価格（消費税込、以下同）は405万9000円に設定されますが、新設定のレイバック S：HEVは、このターボモデルに対してプラス10万円台後半からプラス40万円台後半の範囲に収まる価格帯となる予定です（グレードやメーカーオプションの選択によって異なる）。

また、同じS：HEVシステムを搭載するフォレスターの最上級グレード「Premium S：HEV EX」（464万2000円）を下回る価格設定となる見込みで、レイバック S：HEVは最新のストロングハイブリッドを搭載する上級ワゴンSUVでありながら、戦略的で競争力のある価格に抑えられる模様です。