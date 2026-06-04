【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ 春を象徴する花がヒント
慣れ親しんだ日本語を連想ゲームのようにつなぎ合わせる作業は、思考を柔らかくほぐす良いきっかけになります。ちょっとした空き時間に、脳のトレーニングを兼ねて挑戦してみませんか？
・横の並び：ま ＋ □ ＋ っ ＋ □
・縦の並び（左）：ら ＋ □ ＋ お
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ ら
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▼解説
・らじお（ラジオ）
・さくら（桜）
・まじっく（マジック）
正解は「じ」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、懐かしの音響機器である「らじお（ラジオ）」と、春になると一斉に咲き誇る日本の象徴「さくら（桜）」が完成します。横のラインは、不思議な手品や術を指す「まじっく（マジック）」となります。
使い慣れた言葉をマスの交差に当てはめていくプロセスは、脳に心地よい刺激を届けてくれますね。わずかな時間での「ひらめき」が、皆さんの日常を少しだけ前向きに彩るきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：ま ＋ □ ＋ っ ＋ □
・縦の並び（左）：ら ＋ □ ＋ お
・縦の並び（右）：さ ＋ □ ＋ ら
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正解：「じ」と「く」正解は「じ」と「く」でした。
▼解説
・らじお（ラジオ）
・さくら（桜）
・まじっく（マジック）
正解は「じ」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、懐かしの音響機器である「らじお（ラジオ）」と、春になると一斉に咲き誇る日本の象徴「さくら（桜）」が完成します。横のラインは、不思議な手品や術を指す「まじっく（マジック）」となります。
使い慣れた言葉をマスの交差に当てはめていくプロセスは、脳に心地よい刺激を届けてくれますね。わずかな時間での「ひらめき」が、皆さんの日常を少しだけ前向きに彩るきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)