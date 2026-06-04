¥³¥á²Á³Ê¡¢Àè°Â´Ñ¶¯¤Þ¤ë¡¡ºß¸ËÍ¾¾ê´¶¤Ç»Ø¿ôÄã²¼
¡¡ÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤Ï4Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë5·î¤Î»Ø¿ô¤¬Á°·î¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤23¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î50¤ò8¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤ê¡¢Àè°Â´Ñ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥á¤ÎÌ±´Öºß¸Ë¤ËÍ¾¾ê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð²ó¤ëÁ°¤ËÃÍ²¼¤²¤·¤ÆÇä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä²·Çä¶È¼Ô¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»Ø¿ô¤ò»»Äê¤·¤¿¡£²Á³Ê¤¬¡Ö°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ä¡Ö¤ä¤ä°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬Â¿¤¤¤È50¤ò²¼²ó¤ë¡£
¡¡¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á¼ûµëÆ°¸þ¤Î»Ø¿ô¤ÏÁ°·î¤«¤é2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î19¤Ç¡¢¼ûµë¤Ï¡Ö´Ë¤à¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£