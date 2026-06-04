◆米大リーグ ブレーブス７―３ブルージェイズ（３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ブレーブス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打２三振で、２試合連続本塁打とはならず、チームは逆転負けで４連敗となった。

ブレーブスの先発は、右腕のホームズ。初対戦だった岡本は、１点をリードした２回１死走者なしの１打席目は、フルカウントから空振り三振を喫した。２―４となって２点を追う４回２死走者なしの２打席目は、左前安打を放って２試合連続安打、１０試合連続出塁をマークした。２点を追う６回２死一塁の３打席目は初球に反応したが三直に倒れた。８回２死一、二塁の４打席目はかつてソフトバンク、阪神でもプレーした右腕のスアレスと対戦したが、空振り三振に倒れた。

岡本は、５月１５〜３１日（同１６〜６月１日）の１７連戦を終え、１日の休養日を挟んだ６月最初の試合だった前日２日（同３日）の敵地・ブレーブス戦では、１打席目に３試合ぶりのアーチとなる一時同点となる１３号２ラン。チームは敗れたが、３打数２安打２打点で６月をいい形でスタートした。

ブルージェイズは、１７連戦を１０勝７敗で乗り切り、岡本も最後の５試合で２本塁打を放つなどいい形で締めくくったが「シーズンは続くので、一区切りという感覚はない。明日は休んで、またしっかり試合に備えたいと思います」と気を引き締め直していた。