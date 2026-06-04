【半額祭】出前館史上初、ファミレス「すかいらーく」人気メニューが50％オフ 1週間限定でお得に
出前館は、すかいらーくレストランツが運営する「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」の3ブランドによる同時開催の「半額祭」を、6月4日から10日までの期間限定で実施する。
【写真】「ガスト」チーズINハンバーグ弁当が半額など
今回のキャンペーンは、出前館史上初となる3ブランド同時開催の大型企画。本格的な梅雨シーズンを迎え、外出や買い物が億劫になりがちな時期に、自宅で手軽に人気ファミリーレストランの味を楽しんでもらおうと企画された。
対象となるのは、各ブランドを代表する人気メニュー。期間中は通常価格から50％オフで注文できる。
ガストからは、不動の人気No.1メニューとして知られる「チーズINハンバーグ弁当」が登場。ハンバーグの中からあふれる濃厚なチーズが特長の定番商品で、通常1090円のところ540円で提供される。
バーミヤンでは、看板メニューの「油淋鶏（ユーリンジー）」が対象となる。一枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢ダレを合わせた人気商品で、通常1040円から520円に値下げされる。
また、ジョナサンでは「やみつきミートのJonathan'sスープパスタ」を半額で販売。トマトの風味が効いたスープ仕立てのミートソースに、自家製生パスタを合わせた一皿で、通常1390円が690円となる。
キャンペーンは6月10日まで実施。一部のバーミヤン、ジョナサン店舗は対象外となる。
【写真】「ガスト」チーズINハンバーグ弁当が半額など
今回のキャンペーンは、出前館史上初となる3ブランド同時開催の大型企画。本格的な梅雨シーズンを迎え、外出や買い物が億劫になりがちな時期に、自宅で手軽に人気ファミリーレストランの味を楽しんでもらおうと企画された。
ガストからは、不動の人気No.1メニューとして知られる「チーズINハンバーグ弁当」が登場。ハンバーグの中からあふれる濃厚なチーズが特長の定番商品で、通常1090円のところ540円で提供される。
バーミヤンでは、看板メニューの「油淋鶏（ユーリンジー）」が対象となる。一枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げた大判の鶏肉に甘酢ダレを合わせた人気商品で、通常1040円から520円に値下げされる。
また、ジョナサンでは「やみつきミートのJonathan'sスープパスタ」を半額で販売。トマトの風味が効いたスープ仕立てのミートソースに、自家製生パスタを合わせた一皿で、通常1390円が690円となる。
キャンペーンは6月10日まで実施。一部のバーミヤン、ジョナサン店舗は対象外となる。