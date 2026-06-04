アイドルイベント『BEEEEM FES Vol.4』開催 WHITE SCORPION、ラフ×ラフ、可憐なアイボリーら個性豊かな8組が出演
ガールズカルチャー雑誌『BEEEEM』と株式会社X10Aが主催するライブイベント『BEEEEM FES Vol.4』が30日に東京・LIQUIDROOMで開催される。
【写真】WHITE SCORPIONのワンマンライブの模様 ACEが33日ぶりに体調不良から復帰
『BEEEEM FES』は、誌面やデジタルを通してガールズカルチャーの"今"を発信してきた『BEEEEM』が、その熱量をリアルなライブ空間へと拡張するイベント。
第4回となる今回出演するのは、WHITE SCORPION、Onephony、ラフ×ラフ、log you、可憐なアイボリー、Toi Toi Toi、RiNCENT♯、ラナキュラの全8組。個性豊かなアイドルグループたちが多彩なパフォーマンスを見せる。
■『BEEEEM FES Vol.4』
日時 : 6月30日（火） 開場16：00 OPEN／開演17：00
会場 : 東京・LIQUIDROOM
出演アーティスト：
WHITE SCORPION／Onephony／ラフ×ラフ／log you／可憐なアイボリー／Toi Toi Toi／RiNCENT♯／ラナキュラ
【写真】WHITE SCORPIONのワンマンライブの模様 ACEが33日ぶりに体調不良から復帰
『BEEEEM FES』は、誌面やデジタルを通してガールズカルチャーの"今"を発信してきた『BEEEEM』が、その熱量をリアルなライブ空間へと拡張するイベント。
第4回となる今回出演するのは、WHITE SCORPION、Onephony、ラフ×ラフ、log you、可憐なアイボリー、Toi Toi Toi、RiNCENT♯、ラナキュラの全8組。個性豊かなアイドルグループたちが多彩なパフォーマンスを見せる。
■『BEEEEM FES Vol.4』
日時 : 6月30日（火） 開場16：00 OPEN／開演17：00
会場 : 東京・LIQUIDROOM
出演アーティスト：
WHITE SCORPION／Onephony／ラフ×ラフ／log you／可憐なアイボリー／Toi Toi Toi／RiNCENT♯／ラナキュラ