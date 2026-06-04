Aぇ! group“料理男子”正門良規、『サタプラ』で新コーナー 初回の冒頭からなにかが起きる？「トラブルというか、サプライズととるか」
4人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が出演するMBS・TBS系土曜朝の情報番組『サタプラ』（毎週土曜 前7：30）において、6日の放送から「旬を味わう！正門の全国レシピ交換旅」が開始する。全国各地の旬の食材を求めて、料理男子・正門が産地へ実際に赴き、産地の人だからこそ知る“食材を最高においしく食べる方法”に“最強の見分け方”を学ぶ。
【写真】旬のトマトを堪能する正門良規
また、産地では「同じ食材なので食べ方が出尽くして新しい食べ方を知りたい」という悩みを抱える人も多く、そんな悩みに応えるべく、サタプラの人気コーナー「ひたすら試してランキング」でも活躍する各界の料理の達人に知恵を借りながら、最高の一皿を正門が調理して現地でふるまう。
初回である今回、正門は関東1位のトマトの出荷量を誇る茨城のトマト農園「いとうさんちのとまと」というブランドトマトを育てる農家・伊藤さんの元へ。甘さと酸味、トマトの味を極めに極めつくした農家が教える最高のトマトの食べ方とは。
また、最高の一皿を作るために正門が今回事前に依頼した一流料理人は、予約のとれないラーメン店「飯田商店」の飯田将太氏。正門のエッセンスを交えながら、この夏絶対食べてほしい最高の旬レシピが誕生する。
トマトを知り尽くした伊藤家の皆さんはどんな感想をもらすのか。スタジオでも正門が調理しふるまわれる予定の、正門×飯田商店の渾身（こんしん）のレシピとは。
■正門良規（Aぇ! group）コメント
――新企画の初ロケいかがでしたか？
地元農家の皆さんの温かさにふれながらとれたてのトマトをいただくという最高に幸せな時間でしたね！リアルに農家で作っていらっしゃる方が実際に日々作っているメニューを教えてもらえたので、本当においしい料理を教わってめちゃくちゃ興味深かったです。
今回はレシピ交換としてラーメンの飯田商店さんにも協力をしてもらって、一緒にレシピを考案したんですけれども、他では見られない仕上がりになったと思っています！
なんともぜいたくな企画が始まったなって感じですね。生産者のみなさんに恥じないような企画にしたいですね。
――少々大変なこともあったと聞きましたが？
トラブルというか、サプライズととるかはわからないですけど…（笑）最高の初回、オープニングになっていると思うので楽しみにしてください！
【写真】旬のトマトを堪能する正門良規
また、産地では「同じ食材なので食べ方が出尽くして新しい食べ方を知りたい」という悩みを抱える人も多く、そんな悩みに応えるべく、サタプラの人気コーナー「ひたすら試してランキング」でも活躍する各界の料理の達人に知恵を借りながら、最高の一皿を正門が調理して現地でふるまう。
また、最高の一皿を作るために正門が今回事前に依頼した一流料理人は、予約のとれないラーメン店「飯田商店」の飯田将太氏。正門のエッセンスを交えながら、この夏絶対食べてほしい最高の旬レシピが誕生する。
トマトを知り尽くした伊藤家の皆さんはどんな感想をもらすのか。スタジオでも正門が調理しふるまわれる予定の、正門×飯田商店の渾身（こんしん）のレシピとは。
■正門良規（Aぇ! group）コメント
――新企画の初ロケいかがでしたか？
地元農家の皆さんの温かさにふれながらとれたてのトマトをいただくという最高に幸せな時間でしたね！リアルに農家で作っていらっしゃる方が実際に日々作っているメニューを教えてもらえたので、本当においしい料理を教わってめちゃくちゃ興味深かったです。
今回はレシピ交換としてラーメンの飯田商店さんにも協力をしてもらって、一緒にレシピを考案したんですけれども、他では見られない仕上がりになったと思っています！
なんともぜいたくな企画が始まったなって感じですね。生産者のみなさんに恥じないような企画にしたいですね。
――少々大変なこともあったと聞きましたが？
トラブルというか、サプライズととるかはわからないですけど…（笑）最高の初回、オープニングになっていると思うので楽しみにしてください！